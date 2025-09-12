Cultura y Deportes, diana de críticas

Las relaciones que mantienen con el Gobierno local son muy diferentes, pero PP y BNG coincidieron en el pleno en a la hora de criticar gestión en Deportes y Cultura. El Ejecutivo municipal llevó a la sesión el reconocimiento extrajudicial de facturas de Deportes por casi 200.000 euros que se asignaron de palabra, sin utilizar el procedimiento habitual, y, aunque l el portavoz municipal, José Manuel Lage, insistió en que la fórmula es legal y la realizan administraciones de todo signo político, la oposición denunció su abuso.

Para el edil popular Roberto Rodríguez, la forma de contratar del Concello es una «permanente chapuza» y el Gobierno local vive en la «ilegalidad estructural». Su grupo se negó a respaldar el reconocimiento y acusó al BNG, que sí lo hizo, de «avalar que se incumpla la ley». El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, señaló que si no se aprueba el reconocimiento habrá contratistas del Concello que realizaron trabajos que no cobrarán, por lo que sería «dar una patada al Gobierno local en el culo de las empresas que prestaron estos servicios». Pero aún así, acusó al Ayuntamiento de «mala praxis» recurrente.

Los nacionalistas dieron el visto bueno a una modificación del presupuesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) para reubicar dinero sobrante de las fiestas vecinales a cambio de que fuera a la romería de Santa Margarita y Cascarillarte, pero Jorquera afirmó que no están de acuerdo con un modelo de fiestas y programación cultural que se centra en «artistas de elevados cachés», y criticó la cancelación de conciertos de la Orquesta Xove en María Pita y la «devaluación» de los conciertos de asistencia gratuita. El PP, que se opuso, cargó contra la «pésima gestión presupuestaria» del IMCE, con un presupuesto «deficitario», a través de su edil Roberto Coira.

Los dos grupos criticaron acusaron al Concello de falta de planificación en el Noroeste, y el BNG presentó una moción, enmendada y apoyada por el BNG, para pedir una mejor previsión para 2026. Los ataques se dirigieron al edil de Cultura, Gonzalo Castro, blanco habitual de las acusaciones de la oposición de irregularidades: la concejala nacionalista Mercedes Queixas le pidió que se disculpase por sus declaraciones de que «quien quiera ver grupos de nivel sabe que tendrá que pasar por taquilla». El edil popular Roberto Coira habló de «desidia» y afirmó que «falta presupuesto, falta proyecto», y también «transparencia». Castro afirmó que sus declaraciones están siendo sacadas «de contexto» y que quería expresar que un festival público tiene que favorecer a artistas locales. Su grupo apoyó la moción sobre el Noroeste, pero Castro, afirmó que tiene «identidad propia» y este año las fiestas tuvieron una amplia presencia de artistas gallegos y mujeres.

Pero la mayor crítica del BNG vino por el festival Wake Up que se celebró en Bens este año, sobre el que la edil nacionalista Avia Veira desgranó una larga serie de lo que considera «irregularidades», como presentar la licencia sin el tiempo mínimo previsto o dar por bueno un estudio de seguridad que «cita al hospital de Toledo como lugar al que acudir en caso de urgencia». Castro defendió la legalidad del procedimiento municipal y señaló que se cuidó la seguridad «Si aplicamos los criterios de forma estricta, no se hace nada en esta ciudad», zanjó.