Si no lo leo no lo creo
La Deportienda, parada obligada para Ralphie Choo
ANTÓN PERULEIRO
El cantante Ralphie Choo, que se subió al escenario del Beat Out en el parque de Santa Margarita hace unos días, acudió en su visita a A Coruña a una tienda que no se podía perder: la del Deportivo. En un vídeo publicado por la cuenta del festival en Instagram, le preguntan al artista qué es lo que más le ha gustado de la ciudad. Podía elegir entre la plaza de María Pita, la Marina o la Torre de Hércules, pero su respuesta fue otra. «Literalmente he ido a la tienda del Dépor, no he hecho nada más», confiesa, con la camiseta blanquiazul puesta. Ha prometido, no obstante, que volverá a A Coruña no solo por trabajo, sino también para disfrutar y estar «de chill».
