Finaliza la excavación de los túneles para el tren del puerto exterior

La apertura al exterior de una de las galerías de evacuación del túnel número 1 del acceso ferroviario al puerto exterior de A Coruña da por finalizada la excavación de estos viales, según informó la Autoridad Portuaria, que detalló que en total suman 7,4 kilómetros, de los que 700 metros corresponden a tres galerías de evacuación en el túnel 1 para cumplir la normativa ferroviaria vigente en materia de seguridad.

La excavación se realizó mediante la técnica del Nuevo Método Austríaco, que consiste en combinar las voladuras y la excavación con retroexcavadoras, además de con el empleo de sostenimientos flexibles en función de la calidad del terreno que se atraviesa, con de 5 metros de excavación máxima en cada tramo.

Las obras concluirán en 2026 y la red estará operativa en 2027.