La gestión del proyecto de alquiler social de Galivivienda en A Coruña llega a la Fiscalía

El proyecto de la cooperativa Galivivenda para construir 224 pisos de alquiler social en fincas cedidas por la Xunta en el barrio de Xuxán ha llegado a la Fiscalía. Uno de los socios ha interpuesto una denuncia contra la gestora, a la que acusa de presionarlo para que acepte nuevas condiciones que no pudo votar en la asamblea si quiere continuar en el proyecto. Según ha explicado a este diario, también afirma que los gestores del proyecto han hecho declaraciones que atentan contra su derecho al honor y la dignidad.

Galivivienda recibió en 2023 las fincas autonómicas por un periodo de 50 años, para construir vivienda social. Fue incorporando socios, a los que se les dijo que tendrían que aportar 53.000 euros. Pero, según afirma el denunciante, los gestores les instaron a dejar de formar parte de la cooperativa original (Galivivienda, S. Coop.) y pasar a otra (Galivivienda Alquiler50, S. Coop). Según su versión, se les dijo que el movimiento era para facilitar la concesión de fondos por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, la Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) no autorizó que se trasladasen los derechos de explotación de suelo a esta nueva entidad, de forma que esta no tiene parcelas para construir.

Este año, el consejo rector les presentó a los socios un cambio en el proyecto en el que pedía que aportasen más fondos, lo que provocó protestas y la salida de parte de los cooperativistas. Finalmente, en la entidad original se llegó a nuevas condiciones, con una aportación de 63.000 euros por vivienda.

Pero, según afirma el denunciante, esta decisión se tomó en la sociedad original, lo que impidió a cooperativistas que llevaban tiempo en el proyecto, como él, votar acerca de ellas, y se les dijo que, si querían volver a la sociedad inicial, tenían que aceptar una situación acerca de la que no ha podido pronunciarse y votar en asamblea. Si rechaza la oferta, indica el socio, se queda en una cooperativa que, explica, no tiene derecho a suelo. Al igual que los otros socios, ya ha puesto 1.100 euros, y, si bien indica que la empresa les ofreció devolvérselos, señala que no ha aceptado esas condiciones ni la baja.

Para el denunciante, esta situación supone una presión por parte de los gestores de Galivivienda para que acepte condiciones diferentes a las que firmó en el contrato. Además, el cooperativista considera que los responsables del proyecto han hecho declaraciones que no respetan su derecho a la dignidad y al honor, por lo que ha incluido esta cuestión el escrito que ha remitido a Fiscalía.

La Xunta culpa al ICO

Los problemas del proyecto suscitaron este jueves un enfrentamiento entre Xunta y BNG en la comisión de Ordenación Territorial del Parlamento gallego. El Gobierno autonómico responsabilizó al Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Estado.

La diputada del BNG Alexandra Fernández, calificó de «auténtico escándalo» el caso de Galivivienda. También criticó la subrogación de la cooperativa inicial a otra que carece de derechos sobre el suelo. Afirmó que «es la Xunta quien debe velar porque estas familias no sean estafadas».