Homenaje a los impulsores de congresos en la ciudad

Ana Trevisani, propietaria del Fórum Gastronómico; Antonio Rodríguez Sotillo, jefe de la Unidad de Lesionados Medulares de A Coruña y promotor del Congreso Nacional de Paraplejia celebrado en la ciudad; Jacinto Sánchez Ibáñez, jefe de la Unidad de Criobiología y organizador del Congreso Europeo de Tejidos de 2026 fueron distinguidos este jueves como embajadores MICE por la asociación Convention Bureau Coruña, que además concedió el galardón de embajador honorífico al exalcalde Francisco Vázquez por su apoyo al posicionamiento de la ciudad como sede de grandes congresos y eventos.