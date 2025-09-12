Luz verde a un cambio de tarifas en los centros de empresas
El pleno aprueba pedir que la ciudad sea Capital Europea de la Cultura
La sesión plenaria del jueves dio luz verde por unanimidad a varios asuntos de trámite, como la aprobación inicial a un cambio de la ordenanza que regula los precios de los centros municipales de empresas de Agrela y O Papagaio. Introduce una tarifa para personas que realizan proyectos en preincubación.
También hubo visto bueno a la declaración de interés o utilidad municipal para obras en el inmueble del número 10 de la plaza de Lugo y una enmienda menor a la ordenanza de actuaciones de rehabilitación. Hubo apoyo unánime a la moción del PP de pedir que A Coruña sea Capital Europea de la Cultura en 2031, y a la de impulsar la tramitación de un cambio de las normas urbanísticas pendiente. El PP pidió un plan de emergencia en sinhogarismo, pero PSOE y BNG alteraron el texto con una enmienda que orienta las responsabilidades a la Xunta.
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su 'esencia de taberna de toda la vida
- La Primitiva deja un premio de 1,1 millones en la calle Barcelona de A Coruña
- El mercado de Monte Alto necesita refuerzos en su estructura por la entrada de agua durante las obras
- Uber y Cabify no podrán realizar viajes dentro de A Coruña hasta que tenga una ordenanza propia