Luz verde a un cambio de tarifas en los centros de empresas

La sesión plenaria del jueves dio luz verde por unanimidad a varios asuntos de trámite, como la aprobación inicial a un cambio de la ordenanza que regula los precios de los centros municipales de empresas de Agrela y O Papagaio. Introduce una tarifa para personas que realizan proyectos en preincubación.

También hubo visto bueno a la declaración de interés o utilidad municipal para obras en el inmueble del número 10 de la plaza de Lugo y una enmienda menor a la ordenanza de actuaciones de rehabilitación. Hubo apoyo unánime a la moción del PP de pedir que A Coruña sea Capital Europea de la Cultura en 2031, y a la de impulsar la tramitación de un cambio de las normas urbanísticas pendiente. El PP pidió un plan de emergencia en sinhogarismo, pero PSOE y BNG alteraron el texto con una enmienda que orienta las responsabilidades a la Xunta.