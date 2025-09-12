Sho Hai: «En mente está que haya algún reencuentro de Violadores del Verso»

Polvo es un disco que toca el tema de la muerte —su hermano falleció en 2020— con un tono oscuro, pero con algunas canciones con sorprendente buen rollo. ¿De qué momento vital habla?

Creo que, precisamente, es el menos oscuro de los tres discos que he sacado. Yo creo que es un disco con un poco más de luz. Hubo una pandemia de por medio, el fallecimiento de mi hermano que me sigue marcando mucho, y quise hacer todo lo contrario. En vez de hacer canciones ultraoscuras y ultradepresivas, que las hay también, le di una vuelta de hoja a la historia, quise sacar luz de donde no la había. De hecho me vino bien, porque muchas veces hago temas tan oscuros que al tiempo los escucho y me mola decir: «hostia, que bien estás ahora y cómo estabas antes». En este caso quise sacar luz de donde no la había, salir de las cavernas a flote, tirar para adelante. Que sí, está guay que la familia y tu pareja estén alrededor y te ayuden, pero si no pones de tu parte te vas a quedar ahí. Y así fue. Lo pasé muy mal, también te lo digo. Tuve pensamientos bastante más oscuros de lo normal, incluso que a mí mismo me agarraban en sitios de mi alma y de mi corazón en los que no había estado nunca. Me quedé afónico de los nervios. Una cosa que hago bien, que es rapear, y pierdo la voz. Pero fue quedar un día con mis amigos a tomar unas cervezas y me quedó curado.

El fin de gira de Polvo fue un punto de luz: los tres integrantes de Violadores del Verso subieron juntos al escenario por primera vez en 10 años.

Fue una pasada, con la Riviera hasta arriba, no quedaba ni un tíquet por vender. Lo viví con muchos nervios, mucha responsabilidad pero sobre todo me quedo con las sonrisas de la gente, de los que vinieron a colaborar, amigos míos. Era una reunión de amigos en el escenario. Claro, la guinda del pastel fue estar Violadores del Verso en el mismo escenario. No sé ni cuántos años hacía. Tampoco lo anuncié ni nada, obviamente, porque si lo hubiera anunciado a lo mejor hubiéramos tenido que hacer el concierto en el Wizink center. Fue una sorpresa y un regalo para la gente. Me siento muy emocionado, a día de hoy lo pienso y se me ponen los pelos como escarpias. Somos los amigos de toda la vida, y han pasado cosas bastante feas. Ahora la verdad es que está todo de puta madre.

En ese concierto pudimos ver a Kase-O, Lírico, Sharif, Xhelazz, Fyahbwoy... ¿qué pasó hace 25 años en aquella Zaragoza para que se convirtiera en cuna y centro de ebullición del rap nacional?

No lo sabemos ni nosotros. Realmente, yo me fijaba en un par de raperos de aquí antes de rapear yo, como Presión o el grupo El Clan, y también en Lírico y en Kase-O, —los otros dos integrantes, junto a Sho Hai y R de Rumba, de Violadores del verso— que ya rapeaban cuando yo no rapeaba ni nada. Yo era un simple escuchador, iba a los poquillos conciertos que se hacían en la época y aprendí de ellos. Nosotros siempre, cuando hemos empezado a escribir, nos hemos fijado en los raperos americanos, porque de ahí viene todo: en la música, en como rapeaban, en técnicas de métrica. Yo lo tuve un poco más fácil, porque empecé más tarde, y ya me fijé en los que rapeaban bien más cercanos a mí, que era toda esta gente. Siempre hemos intentado hacer las cosas bien, con el listón alto; intentábamos esperar a hacer las cosas y no sacarlas hasta que estuviesen como uno quiere, para no sacar cualquier maqueta. Con los pocos medios que teníamos nos lo currábamos mucho. La gente que venía detrás veía ahí el camino a seguir.

Y de repente, Violadores del verso saca Vicios y virtudes, un disco que cambió los paradigmas del rap. A ello le siguió una gira que duró cinco años. ¿Qué supuso aquello realmente?

Eso era interminable. Luego llegó Vivir para contarlo, que fue petardazo total. Fuimos número uno en ventas de discos, hasta bajamos a Bisbal al segundo puesto. Las discográficas se preguntaban pero estos quiénes son, que ni salen en la tele. Les quitamos el puesto a los poperos de la época. Fue un golpe en la mesa de decir: los raperos estamos aquí. Pero sí, aquella gira fue interminable. Podíamos estar hasta el día de hoy girando con el último disco de Violadores. Incluso a nosotros mismos nos empezó a dar un poco de apuro repetir en ciudades, nos parecía que éramos pesados. Llegamos a rechazar cachés que estaban de puta madre porque ya habíamos estado hacía año y medio. Paramos lo de Violadores un poco porque también nos apetecía hacer cosas en solitario.

Detrás estaba una discográfica como era Rap Solo, que sacó al género de los márgenes. ¿Cuál es hoy el legado de todo aquello?

La verdad es que a nosotros, como grupo y también en solitario, la gente nos respeta y nos quiere una barbaridad. Sigue habiendo relevo generacional de chavales que te escuchan con 15 años. Violadores del verso hemos sacado tres discos, y el último fue en 2006. Eso es una barbaridad. Creo que se está haciendo incluso la leyenda un poco más grande, como le pasó a Héroes del silencio, que no es que se separaran, pero dejaron de hacer bolos y luego volvieron a los veintipico años, llenaron dos Romaredas, fueron por toda España, a México...Nosotros tampoco hemos hecho nada más que lo que nos gusta, solo hacer las cosas como creemos nosotros que hay que hacerlas, con mucho amor, cariño y trabajo. El legado son los discos que están ahí, que siguen teniendo vigencia al día de hoy. La ilusión sigue. Ayer por la noche estuve escribiendo hasta las tres de la mañana y sigue siendo lo que más me gusta en la vida, me he echado a dormir con una sonrisa en la cara.

Se lo preguntan siempre, pero, ahora que Vicios y virtudes cumple 25 años, ¿habrá reencuentro oficial de Violadores del verso?

A ver, (risas) nunca nos hemos separado realmente. El salir todos juntos en el fin de gira fue como menear el avispero. En mente está un reencuentro de Violadores del verso, pero ahora todos tenemos otros proyectos, Javi (Kase-O) está con disco nuevo, Lírico escribiendo sus cosas, yo preparando disco para el año que viene... pero bueno, sí, en mente está que Violadores del Verso se junte para hacer algún concierto por ahí. A mí me encantaría, y al público yo creo que también.