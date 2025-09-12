«Intento mirarme con los ojos con los que miro al resto, con respeto y humildad»

Viene a la Final Master Series en un rol más relajado que de costumbre, como extra player. ¿Qué cabe esperar?

Eso es. El evento de este fin de semana es la Liga Nacional de España. La mayoría de torneos son de octavos, cuartos de final, semifinal y un ganador ese mismo día. Aquí no es así: hay una serie de enfrentamientos, como si fuese la liga de fútbol, donde se juegan tres puntos entre los dos participantes. En mi caso no soy participante de la liga, sino que vengo como extra player, que significa que hay dos participantes que se jugarán sus tres puntos contra mí, que no aspiro a ganar puntos. Solo vengo a molestar a los participantes de esta jornada.

A molestar y a meter presión añadida, es toda una leyenda del género.

Yo intento mirarme siempre con los mismos ojos que miro al resto, tanto cuando nadie apostaba por mí en las competiciones y había nombres más grandes como ahora que mi nombre suena bastante. Yo, con el mismo respeto y humildad que al principio, veo con los mismos ojos a todo el mundo, pero sí que es verdad que al final hay una trayectoria detrás que le avala a uno, y que es lo que muchos chavales quieren acabar consiguiendo dentro del circuito. No sé si leyenda, pero sí experiencia.

Viene de un parón de cuatro años. ¿Cómo ha encontrado el circuito? ¿Tal y como lo dejó?

Distinto, la verdad es que me sorprende gratamente. Hay una renovación, nombres nuevos que no estaban cuando yo estaba en el anterior circuito. Lo bueno de esta disciplina es que no tiene edad, no hay una fecha de caducidad para los competidores como pasa en la mayoría de deportes competitivos. Lo bueno es que se sigan viendo caras reconocidas del freestyle, con historia y trayectoria, pero también a la nueva hornada, que son los que van a hacer que haya enfrentamientos nuevos, más frescos. Estoy sorprendido para bien, igual que yo me abrí mi hueco en su día desde el parque, hay muchos chavales que, desde el parque también, están abriendo sus caminos para llegar aquí.

Habla del parque como el lugar en el que todos empiezan de forma amateur. Con la profesionalización del género, ahora en el centro de la industria, ¿se ha perdido espontaneidad?

Al final el circuito cambia. Cuando empezamos los de mi generación y los de antes, no existía ese circuito desarrollado y profesional. Ahora ya hay sueldos, patrocinios y demás. Por un lado es buenísimo para el circuito, al final le da un sentido a todo, y le da una oportunidad también a gente como yo. Lo bonito es mantener el equilibrio: el parque es la raíz, ningún chaval va a empezar en el escenario de FMS ni ninguna competición, todo el mundo empieza en el parque de su barrio. Lo bonito es que eso se sigue manteniendo como una ventana a la gente para poder salir y terminar en un circuito que les da oportunidades profesionales que hace 15 años no existían.

Sorprendió cuando, hace cuatro años, en la cima, decidió retirarse. ¿Fue la presión o el desencanto el detonante de la decisión?

Sí, fue el desgaste. Quise seguir el ciclo natural de lo que me pedía mi persona, ni siquiera Bnet como figura. Al final, yo empecé a hacer freestyle puro gusto, y de repente se abrió esa vía profesional. Cuando sentí que necesitaba parar y hacer otras cosas, fui sincero con el público y dejé de competir, porque era lo que me pedía el cuerpo, no a nivel carrera ni a nivel laboral, sino a nivel personal.