La policía alerta del aumento de estafas por criptomonedas en A Coruña

La Policía Nacional ha detectado un repunte de las estafas en inversiones con criptomonedas como gancho en A Coruña y en el conjunto de las cuatro provincias gallegas. Los delincuentes aprovechan el creciente interés en las divisas digitales para engañar a los ciudadanos, según detallan las autoridades en un comunicado.

La mayor parte de los ciberdelincuentes, alerta la policía, "contactan con sus víctimas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y de las redes sociales más usadas, donde publicitan sus servicios" con el reclamo de ofrecer alta rentabilidad con inversiones en criptomonedas.

En algunas otras ocasiones, son las víctimas las que buscan en la red posibilidades de inversión y caen en falsos 'chiringuitos financieros' que les ofrecen rentabilidades imposibles.

MODUS OPERANDI

El modus operandi consiste en solicitar una inversión inicial que va de los 100 a los 250 euros y, tras ello, le dan a la víctima el acceso a una página o aplicación fraudulenta. En ésta le harán creer, con datos falsos y mostrando gráficas de ganancias, que en pocos días su inversión crece y animan a la víctima a efectuar transferencias bancarias cada vez más importantes.

Una vez que se hayan invertido cantidades mayores, cuando la víctima intente retirar su dinero, le exigirán tarifas adicionales o utilizarán cualquier excusa para evitar esa extracción.

Explicó en realidad, el dinero nunca estuvo invertido, lo que la víctima ve es una ficción creada por los estafadores. En el momento que ellos consideren, y si la persona estafada comienza a sospechar o dice no tener más dinero para invertir, bloquearán su cuenta y dejarán de interactuar con la víctima.

Los agentes, han detallado en el comunicado, tienen constancia de denuncias en las que las víctimas que hace unos años habían sido defraudadas con estas falsas inversiones, reciben llamadas de nuevo de los estafadores, haciéndose pasar por supuestos abogados especializados en recuperación de activos financieros.

En esta ocasión les solicitan un cuantioso pago inicial para comenzar a "trabajar" y que recuperen el dinero invertido.

En la Policía Nacional, agentes especializados en fraudes informáticos realizan diferentes gestiones de investigación con el objetivo de parar este tipo de delincuencia, que generalmente actúa en grupos criminales organizados.

RECOMENDACIONES

Para evitar este tipo de estafas, la policía recomienda: