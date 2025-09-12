El PP carga contra la zona tensionada y el Concello acusa a la Xunta de boicotearla

El Ministerio de Vivienda incluyó A Coruña entre las zonas de mercado residencial tensionado en julio, una medida promovida por el Concello que permite congelar alquileres, imponer precios máximos a grandes propietarios y dar bonificaciones a arrendadores. El PP pidió en el pleno de este jueves una evaluación al Concello sobre la declaración, que considera contraproducente, pero el edil de Vivienda, Francisco Díaz Gallego, respondió que aún es temprano para hacer balance. Defendió, eso sí, que la Xunta se «niega» a crear un censo de grandes tenedores y no ha desarrollado un régimen sancionador. «Va a ser una profecía autocumplida: creen que va a fallar porque van a poner piedras en el camino», afirmó.

Díaz Gallego aseguró que el Gobierno local trabaja para paliar el problema de falta de vivienda y señaló que comparte «las líneas de trabajo» del Estado que apuesta por nuevas viviendas, regulación y ayudas públicas. Acusó a la Xunta de no construir vivienda social en la ciudad durante catorce años, y aunque reconoció que ahora el Gobierno gallego ha «cambiado el rumbo», añadió que esto supone que se está «autoenmendando».

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, hizo una interpretación radicalmente diferente de la situación, y defendió que la declaración de zona tensionada está «teniendo los efectos contrarios» a los pretendidos, retirando pisos del mercado y perjudicando a los que quieren alquilar. La declaración de la zona tensionada, que la Xunta tramitó pese a que se negó a promoverla de oficio, fue «demagógica», en opinión de Lorenzo, que afirma que ha provocado la salida de pisos del mercado en otros sitios en los que se implantó, con subida de precios. «No hay una política de vivienda» por parte del Gobierno local, argumentó el líder de los populares coruñeses.

El concejal de Vivienda afirmó, por contra, que la regulación ha permitido bajar alquileres en donde se han implantado y dar una «mayor estabilidad» a los arrendamientos: si lleva a que se firman menos contratos, señaló, es porque hay menos rotación «para subir los precios». En Madrid, argumentó, los precios de la vivienda están subiendo sin que se tome la medida porque no se hace «nada» de política pública para impedirlo.