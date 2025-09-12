PSOE y BNG exhiben entendimiento en el inicio de las negociaciones del presupuesto

El pleno de este jueves inició el curso político municipal con gestos de entendimiento entre los grupos municipales del PSOE y el BNG, que dejan atrás la crisis política que, el año pasado, llevó a los nacionalistas a rehusar negociar el presupuesto de 2025 y a la alcaldesa, Inés Rey, a someterse a una cuestión de confianza, que perdió, para poder tener nuevas cuentas. El portavoz municipal, José Manuel Lage, reiteró que «la voluntad es que haya presupuestos en 2026» y establecerán los «los contactos necesarios» para ver si son «capaces» de hacerlo este mes. «La mano está tendida» al Bloque, afirmó Lage, que indicó que «se está elaborando el anteproyecto». El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, manifestó también su «diálogo y disposición a llegar a un acuerdo».

PSOE y BNG acuerdan empezar la negociación del presupuesto de A Coruña para 2026 / Carlos Pardellas

Los nacionalistas rompieron la relación en 2024 acusando al PSOE de incumplir pactos anteriores, aunque los presupuestos se aprobaron al negarse los nacionalistas a respaldar a un alcalde del PP que sustituyese a Rey. Pero, aprobadas las nuevas cuentas, se retomó la colaboración, y, antes de las vacaciones de agosto, socialistas y nacionalistas llevaron a pleno varios proyectos conjuntos, entre ellos algunos del pacto que permitió la investidura de Inés Rey en 2023 y que, denunciaba el BNG, había sufrido un alto grado de incumplimiento. La colaboración siguió en el pleno de este jueves, en el que el BNG respaldó todos los asuntos que llevó el PSOE y los socialistas dieron visto bueno a las tres mociones nacionalistas. Los dos se apoyaron entre sí, también para enmendar propuestas del PP y responder a las críticas de este al Gobierno local con reproches conjuntos hacia la Xunta.

Pero el BNG, al que el grupo municipal del PP acusa de bailar al ritmo que marcan los socialistas, también pone el acento en demostrar que su apoyo no es incondicional y llega a cambio de cesiones. Los ediles nacionalistas realizaron críticas al PSOE, centradas irregularidades en la contratación y licencias y en la figura del edil de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y en sus políticas.

El apoyo del BNG a uno de los dos grandes asuntos del día, la aprobación definitiva de la ordenanza de movilidad, vino con recordatorio de que llega con retraso de años y que el BNG insistió para que se tramitase, mientras que, para dar luz verde final a la nueva normativa de playas, Jorquera puso como condición que se debían convertir en áreas caninas las calas de San Roque y As Amorosas, y recibió el compromiso de la edil de Medio Ambiente, Yoya Neira. El visto bueno a una modificación del presupuesto del IMCE consiguió que el dinero se destine a fines propuestos por el Bloque, la Cascarillarte y la romería de Santa Margarita, y el Bloque obtuvo el compromiso muncipal de impulsar el plan de accesibilidad. El BNG busca hacer «oposición útil», afirmó Jorquera, pero la «condición previa» a un nuevo presupuesto es cumplir pactos previos, algo en lo que sí se avanzó fue por la «firmeza» del BNG.

Mientras, el PP, el grupo con más ediles pero que se ve en minoría ante la suma de PSOE y BNG, la lectura es otra: el Bloque realiza seguidismo del Gobierno local. «No se vistan de oposición, son cómplices necesarios de todo lo que está ocurriendo en este Ayuntamiento», criticó hablando hacia los nacionalistas el portavoz popular, Miguel Lorenzo, que afirma que los ediles del BNG «juegan a la oposición».

El Bloque, siempre según Lorenzo, «primero critica» al Ejecutivo municipal, «pero luego lo apoya» y sus concejales «tragan con todo». Puso como ejemplo el cambio de bases de ejecución del presupuesto realizado por el Gobierno local este año, que le ha permitido hacer cambios en las cuentas sin pasar por el pleno como, esta misma semana, retirar unas inversiones previstas en la ronda de Outeiro. Para el Partido Popular, el BNG es culpable de permitir este cambio, al no apoyar una moción de censura contra Rey.

Las críticas al BNG fueron reiteradas en las intervenciones de los ediles del Partido Popular, así como hacia el Gobierno local, repitiendo las acusaciones de otros plenos: falta de ejecución del presupuesto y de consenso con los vecinos, carencia de mantenimiento y gestión del día a día, inoperancia ante los problemas de seguridad e irregularidades a la hora de adquirir compromisos de pago. El PP respaldó algunos asuntos de trámite que llevó el Gobierno local, pero se abstuvo, o votó en contra, en las votaciones más relevantes o con carácter político.

