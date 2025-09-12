Un salto de fe de 73 kilómetros

Es un reto físico, sin duda, pero también mental y espiritual: un grupo de peregrinos emprenderá, este sábado, una etapa especial del Camino, la que va de la Iglesia de Santiago a Santiago capital. La singularidad reside en el cómo: lo harán del tirón, sin parar, durante el día y durante la noche. De Santiago a Santiago en 73 kilómetros.

Advertencia para los escépticos: no es la primera vez que lo hacen. Y tampoco será la última. «Estaba pensando en alguna iniciativa para atraer a gente joven a alguna actividad en torno a Magis, que es la plataforma de Pastoral con jóvenes de los jesuitas. Mucha gente me decía que era imposible, que no se podía hacer. Cuanto más me decían que era imposible, más me motivaba», cuenta el sacerdote jesuita Antonio Bohórquez, organizador de la expedición, que partirá, este sábado a las 16.30, del templo de la Ciudad Vieja.

El grupo, añade, no estará cerrado hasta que den el primer paso hacia la catedral. «Animamos a quien quiera a que se una a nosotros», aseguran los peregrinos. Algo de fondo físico, equipaje ligero —además de tiritas e ibuprofeno— y la fe como combustible es todo lo que se necesita para unirse a la comitiva. «Lo físico tiene también algo que te ayuda en las dificultades cotidianas. Es como decir: si esto era duro y he podido con ello, he sacado fuerzas, podré tirar hacia adelante en otras dificultades de la vida», señala Bohórquez.

Junto a él caminarán, a falta de incorporaciones de última hora, un grupo mixto de jóvenes de todas las edades. Algunos de ellos también repiten: son Tomás Aguado y los hermanos Luis Felipe y Kiko Sánchez, que este sábado volverán a poner a prueba su resistencia con esta etapa de 73 kilómetros: la primera vez, tardaron en torno a 20 horas en completarla. La segunda, bajaron la marca a 14.

Saben que superarla, no obstante, será complicado esta vez, aunque batir el récord no es, ni mucho menos, el objetivo primordial de la iniciativa. «Lo importante es la experiencia espiritual, humana, de ponerte en camino, de medirte con tus propias fuerzas. La fuerza, desde la espiritualidad y desde la fe, también nos impulsa», explican.

Un salto de fe en un momento en el que el Camino de Santiago ha cedido algo de trasfondo religioso en pos del reclamo turístico. «Ahora hay más motivaciones para hacer el Camino. Es una oportunidad de aproximarte al otro, porque en el límite físico surgen temas de fondo de las personas», reflexionan. Durante la etapa sí harán pequeñas paradas para reponer fuerzas, pero, advierten, «no se puede parar mucho porque te enfrías y es peor». El verdadero desafío llega, no obstante, cuando cae el sol, aunque, aseguran, en la noche reside la excepcionalidad de la gesta. «Cuando apagas la linterna estás totalmente a oscuras, totalmente en silencio, es una sensación distinta. Te ves más cerca de la catedral, la mochila pesa menos y ves las estrellas», describen.

Para algunos de los que repiten, fue también el escepticismo de otros sobre la idea lo que les movió a intentarlo. «Me decían que era imposible, que me iba a lesionar de por vida. Es verdad que se hace duro, por el dolor muscular y de pies, pero luego vas tirando, te distraes hablando, hay momentos de silencio también, y llegas bien. La segunda vez le metimos más caña, porque mentalmente sabíamos que ya habíamos llegado y que podíamos volver a hacerlo», cuentan. Confiesan que el viaje no es para todo el mundo —la primera vez salieron nueve y llegaron seis— pero que, de intentarlo, es indispensable hacerlo en grupo. «Sin la compañía adecuada, este reto es imposible. Intentamos hacerlo con espíritu de superación y ayuda de unos y otros», explican.