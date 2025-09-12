Suede actúa el 17 de marzo en la sala Pelícano de A Coruña

Los iconos del britpop Suede llegarán a Galicia con una fecha única en la Sala Pelícano de A Coruña, donde presentarán en directo su nuevo álbum Antidepressants. La cita será el martes 17 de marzo de 2026, una de las seis fechas que ofrecerán en nuestro país. Las entradas estarán disponibles en preventa el 17 de septiembre a las 10.00h y en venta general el 19 de septiembre a las 10.00h, a través de esmerarte.com y lasttour.com.

En este especial tour, el grupo llevará su reciente y celebrado disco Antidepressants a los escenarios de varias ciudades por primera vez tras su lanzamiento. Revistas como MOJO han otorgado cinco estrellas al LP y lo describen como "desafiante, tan emocionante como un memento mori" mientras que Uncut lo califica como "su álbum más embriagador y desquiciado desde Coming Up".

Con la publicación de Autofiction en 2022, los ganadores del Premio Mercury consiguieron su posición más alta en las listas de ventas en más de 20 años, y actuaron ante las audiencias más numerosas de su carrera en conciertos en más de 14 países. Esta pasión y vitalidad es lo que ha impulsado el sonido de su décimo álbum de estudio.