El turismo permite a Alvedro mantener en agosto el ritmo de crecimiento anual

El aeropuerto de A Coruña cerró el pasado agosto con 107.474 pasajeros que pasaron por sus instalaciones, un volumen que supone un aumento del 4,2% con respecto al mismo mes del año pasado. Ese tráfico hace posible que Alvedro se mantenga en el 4,3% de crecimiento a lo largo de los ocho primeros meses de 2025, un porcentaje que ya se había alcanzado en julio y que proporcionó a este aeródromo ya 851.830 pasajeros.

Durante agosto los viajeros de vuelos nacionales fueron 96.522, mientras que los internacionales sumaron 10.829 asientos en los aviones que pasaron por la terminal coruñesa. El aumento experimentado el mes pasado es notable en comparación con el comportamiento de Alvedro en julio, donde fue tan solo del 0,3% y gracias además a la demanda lograda por el vuelo a Gran Canaria y la implantación del de Tenerife Norte.

Incertidumbre

El futuro del sistema aeroportuario gallego está marcado en este momento por la incertidumbre tras la decisión de Ryanair de reducir de forma notable su presencia en Santiago y de salir de Vigo. En la terminal compostelana la caída del número de pasajeros en agosto fue del 10% y en el conjunto del año se alcanza ya el 12%, ya que la disminución de la oferta de vuelos empuja a los usuarios a buscar alternativas en otras ciudades.

A Coruña se está beneficiando de forma especial de esta caída de la oferta en los otros dos aeropuertos, hasta el punto de que antes de 2020, cuando la pandemia dio al traste con el tráfico aéreo, era la ciudad que menos pasajeros desplazaba a Madrid, mientras que ahora es el primero y suma el 43% de los desplazamientos que se producen entre Galicia y la capital de España, tras haber crecido un 9% en este tránsito en los tres últimos años.

El aeropuerto de Alvedro permanece sin embargo a la espera de que se materialicen los proyectos de nuevas conexiones internacionales, ya que los intentos del Concello de A Coruña por captar destinos de este tipo no han conseguido resultados por el momento.