El vertido de un camión de la obra de O Parrote corta el baño

Un vertido desde un camión volcado en O Parrote obligó a cortar el agua al baño durante la tarde de este jueves. No hubo que lamentar daños personales. Según explica la consellería de Infraestruturas, que ejecuta la obra de la plataforma en esta zona, «el camión estaba moviendo las bases del cartel de obra para poder ejecutar una ampliación de las gradas ejecutadas».

«A consecuencia del vuelco», señala la Xunta, «se produjo un pequeño vertido de gasoil que se controló en tierra con sepiolita, y en mar está la autoridad portuaria con su embarcación Pelican MSG». Se prohibió la zona de baño durante los trabajos de limpieza. El incidente se produjo a las tres y media de la tarde y se dio por finalizado a las cinco y media.