‘Vuelta al cole’ de los rectores con Medicina sobre la mesa

Los tres rectores gallegos se reunieron ayer en Santiago para acercar posturas antes de volver al grupo de trabajo con la Xunta para tratar de desbloquear la situación de Medicina. El encuentro no había sido anunciado previamente, pero el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, confirmó ante los medios la cita con sus homólogos de A Coruña y Compostela a pocas horas de producirse. Ninguno de los protagonistas se pronunció después sobre el resultado de la misma y la Consellería de Educación, que no quiso confirmar si ya conocía su existencia, descartó hacer cualquier tipo de valoración al no ser una de las partes implicadas.

Sobre la mesa, además de la pugna por el grado, asuntos que tienen en común las tres universidades, tales como la financiación, el mapa de titulaciones, el problema de la caída de alumnos. Además, las tres instituciones deben abordar el período de transición que se abrirá próximamente con el relevo en dos de los tres equipos rectorales, Vigo y Santiago, que pronto disputarán elecciones.

Después de tres encuentros y una comparecencia unilateral de los conselleiros de Sanidade y Educación pidiendo «altura de miras» a los rectores, la actividad del grupo de trabajo se paralizó durante el mes de agosto con la idea de retomarla en septiembre . Pero los responsables universitarios se han adelantado con un encuentro previo para intentar acercar posturas antes de volver a reunirse con los representantes de la Xunta y el personal sanitario. Sí se pronunció, no obstante, el rector vigués, pero lo hizo tras en una reunión de trabajo posterior con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. «Se somos quen de desbloquear e temos liñas de traballo nas cales as tres universidades poidamos estar cómodas continuaremos co grupo de traballo todo o mes. Senón é así penso que non ten senso perder moito tempo nalgo que non ten futuro», defiende el rector vigués, que preside dicho grupo. Aunque sigue apostando por el consenso y la descentralización y ayer aseguraba sentirse «máis optimista que hai un mes», asegura que convocará el Consello de Goberno para formalizarla petición de una facultad propia para Vigo en octubre si finalmente no hay acuerdo. A Coruña, mientras tanto, se mantiene firme en su intención de implantar el grado dentro de dos años, tal y como anunció el pasado mayo.

Reigosa, por su parte, se da tiempo hasta el próximo mes para valorar el escenario. «Temos prazo ata mediados de outubro para facer pedimento de novas titulacións. Imos ver como se desenvolven as cousas e se somos quen de chegar a eses acordos tan desexables e que xa conseguimos en moitísimas outras titulacións», confía. «É mellor facer as cousas con acordo. Se despois resulta que non queda outra vía de negociación buscaremos o posicionamento que Vigo e a Universidade merecen. Pero a min paréceme mellor para o sistema universitario galego e a formación máis completa dos nosos egresados que traballemos conxuntamente», añade.