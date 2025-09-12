La Xunta culpa al ICO de la situación de Galivivienda y el BNG la acusa de tolerarla
El Gobierno gallego exige prorrogar los fondos europeos para el proyecto
La paralización que sufre el proyecto de la cooperativa Galivivienda, que preveía construir 224 pisos de alquiler reducido en Xuxán, suscitó este jueves el enfrentamiento entre Xunta y BNG en la comisión de Ordenación Territorial del Parlamento gallego, donde el Gobierno autonómico responsabilizó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de la falta de recursos de la entidad, mientras que los nacionalistas tildaron la iniciativa de «chapuza» y acusaron al Ejecutivo gallego de tolerarla.
El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, recordó que la Xunta adjudicó a Galivivienda las parcelas y una subvención de 10 millones mediante un concurso público y que un año después de que la cooperativa tramitase un préstamo con el ICO, este organismo «modificó totalmente la propuesta» y fijó una financiación «que hacía inasumible las condiciones de acceso» a muchos de los socios. García añadió que advirtió de que rechazaría este sistema en sus parcelas y que en mayo consiguió que el ICO diese marcha atrás, al tiempo que le exigía que aclarase si podrá alargarse la vigencia de los fondos europeos, que concluirá el próximo año.
La diputada del BNG Alexandra Fernández, calificó de «auténtico escándalo» el caso de Galivivienda, de la que dijo que «ocultó» a los socios que debían abonar 53.000 euros, que luego exigió aumentar hasta los 63.000. También criticó la subrogación de la cooperativa inicial a otra que carece de derechos sobre el suelo. Para Fernández, el IGVS «no solo no defendió a los cooperativistas, sino que colaboró en la ocultación de información, dejando a las familias a su suerte».
La parlamentaria rechazó que se achaquen al ICO los problemas de la cooperativa porque «es la Xunta quien debe velar porque estas familias no sean estafadas», a lo que García replicó que el BNG culpó a ese organismo de este conflicto en una pregunta al Gobierno central en el Congreso.
