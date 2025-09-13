BiciCoruña alcanza los 1,4 millones de usos y supera en siete meses el récord de 2024

BiciCoruña ha batido un nuevo récord. En siete meses, de enero a julio, se han registrado 1,4 millones de usos, más que los viajes de todo el año pasado, cuando se llegó a 1,34 millones. El aumento de las bicicletas eléctricas —incorporó un centenar en mayo— y la apertura de nuevas estaciones son algunos de los motivos de este crecimiento.

Entre todas las bases disponibles, sin embargo, hay diferencias. La más usada sigue siendo la de la plaza de Pontevedra, con 94.393 usos entre inicios de viaje y devoluciones, mientras que la que menos demanda genera es la del hospital de A Coruña, con un total de 6.030 viajes desde inicios de año.

Aunque el centro tiene bastante tirón —con Obelisco, puerta Real, Tabacos, Casa del Agua, Casa del Sol y plaza de Portugal encabezando la lista de las estaciones más usadas—, las bases de los barrios han registrado un incremento y cuentan cada vez con más viajes. Suponen casi la mitad del total. Aunque, según los datos del Concello, hay más salidas que llegadas.

En lo más alto de la lista, quitando las estaciones del centro y de las zonas comerciales y turísticas y el hospital, los barrios que más usan BiciCoruña son Os Rosales y San Roque. Destaca la actividad de la estación de Ciudad Escolar, con 42.959 viajes en siete meses. Es una zona muy transitada. Junto a la plaza de la Tolerancia, las bicicletas están frente a la Escuela Oficial de Idiomas, la UNED y el Conservatorio, además de que queda muy cerca la Escuela de Náutica y el instituto Salvador de Madariaga. Desde la plaza Elíptica salieron 20.504 bicis y llegaron otras 15.992. En el mirador de Os Castros y en la estación de tren se superaron los 32.000 viajes en siete meses. La plaza de As Conchiñas sumó 27.209 usos, en el paseo de los Puentes hubo 26.099 y en Monelos llegaron a 26.088.

En la parte baja de la lista de barrios, solo Novo Mesoiro acumula menos de 10.000 viajes, con un total de 7.510. Se quedan cerca Barrio de las Flores (10.125), parque de Eirís (11.952) y Ágora (11.975).

El incremento de usos, por tanto, se ha convertido en tendencia. Si se analizan solo los meses de verano, en junio y julio de 2024 se llegó a 248.000 usos, mientras que este verano fueron 336.000 viajes. Está claro que 2025 volverá a ser un año de récords, sin saber todavía donde está el techo de este servicio, que sigue ganando usuarios.

Más estaciones en camino

A Coruña cuenta con 55 estaciones de BiciCoruña, pero el Concello anunció que su objetivo era llegar a las 80. Las últimas en incorporarse fueron las de parque de Vioño, ronda de Monte Alto, Lonzas, Martinete y Novo Mesoiro.

Según fuentes municipales, las siguientes en activarse serán en el entorno del parque de Bens y cerca de Monelos, en la calle Rafael Dieste.

Si se consulta la aplicación del servicio se puede comprobar que hay otras pendientes, aunque todavía sin fecha para su puesta en funcionamiento: Os Rosales, Agrela, Palavea, Ciudad de las TIC, campus de Elviña, de Oza y de A Zapateira, San Andrés y playa de Oza.

Yuno, usuario de BiciCoruña. / CARLOS PARDELLAS

«A mí, que no tengo coche, me salvan la vida»

Estudiante y vecino del barrio de Os Rosales, Yuno, utiliza el servicio de bicicletas «prácticamente todos los días». Antes trabajaba y ahora combina los trayectos con sus estudios. Siempre procura buscar las bicis eléctricas ya que «facilitan mucho subir las cuestas como esta (señala la calle Manuel Azaña)», pero hay ocasiones en las que sube en las de marcha «sin ningún problema». Su recorrido habitual va de Os Rosales a la plaza de Lugo, donde se encuentra otra estación de BiciCoruña. «Yo, que no tengo coche, me salvan la vida», afirma el joven. Contento con las bicicletas muy pocas veces se encontró con las instalaciones en mal estado.

Víctor, vecino posa con una bicicleta / Carlos Pardellas

«Deberían mejorar las condiciones de las bicis»

Un policía prejubilado que le gustaría usar más las bicicletas, pero que contempla que «muchas están rotas». Víctor vive en la parte alta de Os Rosales y recurre a las bicis públicas para moverse por la ciudad muy de vez en cuando. Sin embargo, señala problemas de mantenimiento: «No funcionan bien. Hoy, por ejemplo, vengo reventado. He tenido que dejar la bici en la entrada del barrio porque no puedo subir la cuesta montado en ella». Reclama que «deberían mejorarse las condiciones de las bicicletas» porque es una «buena propuesta» pero en «este estado (no funcionaban las marchas en la bici que utilizó) es muy complicado andar».

Segundo, con un vehículo de BiciCoruña. / CARLOS PARDELLAS

«Es de los mejores servicios de A Coruña»

Segundo es un funcionario prejubilado que utiliza con gran frecuencia las bicicletas de BiciCoruña. «Si hay eléctricas, no me lo pienso», explica. El antes funcionario considera que «son de los mejores servicios públicos que tiene A Coruña y que ha tenido», aunque critica el mal uso que hacen algunos: «He visto a chavales que montan tres o hasta cuatro en una misma bicicleta». A pesar de tener una bicicleta propia, Segundo prefiere utilizar en el día a día los vehículos municipales ya que asegura que «son muy, muy buenos». Satisfecho con el servicio público, explica que es necesario «concienciar a la gente para que las cuiden y las usen como deben».

