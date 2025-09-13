El BNG pide a la Xunta que exija al Estado las ayudas a los mariscadores de O Burgo

La diputada nacionalista Iria Taibo ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento gallego para exigir que se cumpla el acuerdo de la Comisión de Pesca del 17 de junio, que aprobó una proposición no de ley instando a la Xunta a reclamarle al Estado ayudas para los mariscadores de la ría de O Burgo. Según el BNG, ninguna de las dos administraciones ha realizado «ningún movimiento concreto».

La obra de dragado de la ría acabó hace más de un año, pero los mariscadores no pueden faenar porque el producto no ha alcanzado la talla comercial, por lo que no tienen ingresos. El BNG señala que los profesionales «convocaron reiteradamente, en estos meses», al Estado, que se encargó del dragado, y a la Xunta, «como institución competentes en el ámbito del marisqueo», sin conseguir una solución.

El Bloque indica que «celebra el acuerdo parlamentario del mes de junio», pero «rechaza enérgicamente que el Partido Popular», que gobierna la Xunta, «utilice el Parlamento para hacer demagogia». Los nacionalistas argumentan que se desconoce, hasta ahora, «que el Gobierno gallego diera algún paso» dirigido a comunicarse con el Ejecutivo central por este asunto, y por, lo tanto, para «cumplir los acuerdos parlamentarios que el mismo grupo popular propone», en referencia a la proposición no de ley aprobada hace un trimestre.