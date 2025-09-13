Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
Las obras de renovación del firme obligarán a cerrar durante tres noches los ramales de Sabón (Arteixo) y Paiosaco (A Laracha) y a partir del jueves afectarán a un carril del tronco de la autopista, ya en horario diurno
La Xunta iniciará este domingo por la noche los trabajos de renovación del firme en la autopista AG-55 (A Coruña -Carballo), una intervención que provocará cortes de tráfico durante las noches del 14, 15 y 16 de septiembre en los ramales de Sabón (Arteixo) y Paiosaco (A Laracha), según informa el Gobierno gallego en un comunicado. Los cortes afectarán a quienes circulen por estos accesos durante las madrugadas del domingo al lunes, del lunes al martes y del martes al miércoles.
Los trabajos continuarán a partir del jueves, día 18, durante tres jornadas en horario diurno. En estas jornadas se ejecutarán distintas tareas de reparación en puntos concretos del firme a lo largo del tronco de la autopista, con afectación a un carril que estará debidamente señalizado.
En total se aplicará una capa de firme de rodadura en una extensión de 6.292 m² a lo largo del tronco de la AG-55 y otros 3.467,06 m² en los ramales.
Esta intervención, que supondrá una inversión de cerca de 90.000 euros, incluirá la rehabilitación de la capa de rodaje en esta autopista autonómica y forma parte del contrato de la Xunta con la concesionaria de la AG-55. El objetivo es "garantizar la calidad, seguridad y durabilidad de los pavimentos y contribuir a reforzar la seguridad vial".
