El Deportivo arregla los arcados de Riazor, con licencia para salón de banquetes y heladería

El Deportivo ha iniciado trabajos de adecentamiento de los arcados de Riazor, sin uso ni futuro desde los años noventa y con varios proyectos fallidos. Por el momento, el club, concesionario de los locales, ha colocado vinilos y realiza labores de limpieza. Tienen licencia para reformar los bajos desde abril de 2023, sin que hasta el momento se hiciese nada en los bajos, que mostraban un deterioro progresivo en uno de los corazones turísticos de A Coruña. El conjunto está protegido por el plan general de 2013.

Son espacios de titularidad municipal, pero su gestión depende del club blanquiazul por una concesión que terminará el 31 de agosto de 2042. Los Arcados de Riazor tendrán una sala de banquetes, un restaurante y una heladería, según el proyecto que presentaron al Ayuntamiento de A Coruña y al que le fue concedida la licencia. Más de dos décadas después de que el Deportivo adquiriese la concesión de este espacio —fue en el año 1999— y se planteasen los primeros proyectos, que nunca se llevaron a cabo, el club coruñés solicitó los permisos.

Una historia de más de medio siglo

Las principales autoridades de la ciudad se dieron cita en la playa de Riazor el 28 de agosto de 1964 para participar en la inauguración de la primera fase del Andén Riazor-Orzán, el antecedente del paseo marítimo que recorre ahora el borde de la ensenada coruñesa. En aquel momento solo se trataba del recorrido entre la iglesia de las Esclavas y la Coraza, que seis décadas después de su construcción mantiene en desuso desde 1993 los bajos conocidos como Los Arcados.

Ese espacio pertenece desde 1999 al Real Club Deportivo a través de su empresa Deporhostelería, que explota todo el complejo hostelero situado frente a la playa de Riazor mediante una concesión municipal que concluirá el 31 de agosto de 2042, por lo que quedan 17 años para esa fecha.

Fue en 1947 cuando se construyó el primer edificio en ese lugar, cuya explotación se adjudicó por un periodo de 20 años a partir de 1948 a Manuel Forján Freire, quien en 1955 intentó traspasar la concesión que no fue autorizada por el Concello. A la muerte del concesionario en 1957, su viuda solicitó que el contrato fuese traspasado a sus hijos, pero solo dos años más tarde lo hizo a favor de Nonito Pereira Souto, que comenzó a gestionar las instalaciones pero que solicitó hacer importantes reformas en ella y un cambio en el abono del canon de la concesión, que pasaría a ser una cantidad fija en lugar de un porcentaje de los beneficios.

Este planteamiento llevó a los responsables municipales a rescatar la concesión para volver a licitarla con otras condiciones. Pereira se hizo finalmente con el contrato en 1960, pero en 1966 solicitó ampliar las instalaciones y el Ayuntamiento rescató de nuevo la concesión al año siguiente y el concurso favorece una vez más a Pereira. En 1972 se cierra el perímetro de la terraza superior y en 1986 se autoriza el traspaso de la concesión a la empresa Nonito Pereira e Hijos, integrada por la familia del anterior titular.

La construcción del paseo marítimo Riazor-Orzán hace que en 1992 se considere de interés público la remodelación del Playa Club para adaptarlo al nuevo entorno, aunque la concesionaria aprovechó esa ocasión para reclamar la ampliación del contrato, que en 1993 se extendió hasta 2042. Pero las obras no se llevaron a cabo en su totalidad con el argumento de la falta de recursos económicos, ya que no se reformaron los dos extremos del andén, la zona de las escaleras que comunican los dos niveles del paseo y la más próxima a las Esclavas.

La familia Pereira vende en 1997 su empresa a la sociedad Cuiña, que decide mantener la denominación, aunque el Concello no fue informado de esta operación hasta que meses después el nuevo titular solicitó formalizar una hipoteca sobre la concesión. La caída de cristales de los Arcados en 1998 hizo que se ordenase al concesionario adoptar las medidas necesarias en esas instalaciones y que al año siguiente se le impusiera una multa de 50.000 pesetas por el mal estado de las mismas. También en 1999 caducó la licencia concedida para reformar la totalidad del complejo y se constató que no se habían realizado todas las obras previstas.

En 2000, ya con Deporhostelería como concesionaria tras el pago de 2,4 millones de euros, se presentó un proyecto para dividir Los Arcados en ocho locales de hostelería diferentes, a los que se añadiría uno más que quedaría disponible y otros tres que se destinarían a instalaciones. Al año siguiente se autorizaron las obras, pero no llegaron a realizarse y la licencia se declaró caducada en 2005, aunque las vallas instaladas no se retiraron. La no ejecución de los trabajos y la ausencia de comunicación al Concello del cambio de denominación y de titular de la concesión motivó en 2008 la apertura de un expediente para declararla caducada, aunque al año siguiente se dejó sin efecto.

Protegidos por el plan general

La entrada en vigor en 2013 del nuevo plan general hizo que el complejo, incluidos Los Arcados, recibiera protección ambiental, lo que impide modificar su aspecto exterior. También lo está la Torre de Maratón. Ese mismo año Deporhostelería alquiló a Andén de Riazor la cafetería y el restaurante del Playa Club, que pasa a denominarse Tira do Playa. En 2014 la empresa del Deportivo alquila la discoteca a Producciones Audiovisuales 15004 y la boite y el salón de banquetes a Ola Green Disco.

La llegada de Tino Fernández a la presidencia del Deportivo hizo renacer el proyecto de recuperación de Los Arcados en 2016, pero nuevamente cayó en el olvido. En 2020 el Playa Club pasó a ser considerado equipamiento municipal y tres años más tarde, con el club con Abanca como accionista mayoritario, surgió el hasta ahora último plan para dar uso a los bajos que llevan más de treinta años en estado de abandono.