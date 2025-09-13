A Falperra apuesta por «una pregonera distinta»

«La lluvia no va a ser motivo para cancelar las fiestas». El barrio de A Falperra celebra este fin de semana una nueva edición de sus fiestas. Durante las dos jornadas, las calles de Falperra acogerán conciertos y actividades para todas las edades además de la XI edición del Día do Comercio na Rúa, una iniciativa que busca dar visibilidad a los negocios y artistas locales.

El presidente de la asociación de vecinos, Jaime Suárez, encargado de la organización de las fiestas del barrio aseguraba este jueves que «ya está todo preparado» y que van «a seguir adelante aunque llueva». Suárez destaca que llevan 11 años haciendo la fiesta de A Falperra y que cada año «es especial». «Siempre nos juntamos todos los vecinos y es como si fuéramos una gran familia», describe Suárez.

A Falperra abre sus fiestas con Paca la choqueira / Carlos Pardellas

El programa arrancaba este sábado a las 13.30 horas con la actuación de Bicos de Nai y continuará con una sesión de baile y la tradicional fiesta de la espuma a las 18.00 horas. El domingo la música comenzará a la misma hora que el día anterior hasta que Puas y Delitos cierren los días festivos. Para los más pequeños habrá novedades. «Las tirolinas y las camas elásticas se suman a las actividades para los niños que había además de los hinchables», adelanta Suárez.

«Este año la que es la gran incorporación es La Paca (elegida choqueira 2025), encargada de dar el pregón por primera vez. Es distinta pero muy simpática y contactamos con ella para animar a padres y niños», explica el presidente sobre la primera pregonera que tendrá A Falperra. Su nombre real es José Ángel Gago y, sin relación con el barrio, aceptó encantado la propuesta.

A Falperra abre sus fiestas con Paca la choqueira / Carlos Pardellas

El comercio local es otro de los alicientes que tienen las fiestas de la zona. Todos los miembros de la asociación de vecinos esperan que se acerque mucha gente para que «el comercio local se conozca» ya que aseguran que «hay muchos artistas con un gran talento que no se conocen». Los preparativos de los comercios en los que estarán los artistas están en marcha. Se montan a partir de este miércoles en la rúa Industrial y, una vez que las carpas estén listas, «ya no hay marcha atrás». Confían en que el tiempo permita el montaje ya que «no hay un plan B». La organización cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, que «ayuda mucho para poder celebrar estas fiestas».

A Cubela también prepara sus fiestas

Tras las jornadas de A Falperra, el Parque de Oza acogerá las Fiestas de Cubela. La cita está prevista para el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre. La programación comenzará el sábado a las 18.00 horas hasta las dos de la mañana que cerrara el día el Marziah. El domingo la música regresará desde las 13.30 horas de la mano del Dúo Chilu, El Corta a las 14.45 y Bablo Balseiro junto a La Berbenian a las 17.30 horas, en un fin de semana vecinal y de barrio.