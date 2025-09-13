Final de la reforma de Payo Gómez e inicio de las obras en Caballeros
El Concello completará el asfaltado en la calle Juan Flórez
El Concello está finalizando la reforma de la calle Payo Gómez y comenzará la próxima semana las obras de mejora de los espacios peatonales de la calle Caballeros, en Cuatro Caminos.
En Payo Gómez, en los últimos meses se trabajó en la ampliación de los espacios peatonales y en la renovación del pavimento en las aceras, con lo que se mejoró así su accesibilidad. Ahora, y como intervención complementaria, se renovará el firme de la calzada, tanto en Payo Gómez como en el túnel de la plaza de Lugo.
Además, entre el domingo y el lunes se completarán las últimas tareas de asfaltado en Juan Flórez, actuando entre Enrique Dequidt y Nicaragua.
A partir de la próxima semana, el Concello realizará nuevas actuaciones en el barrio de Cuatro Caminos, donde se intervendrá en la calle Caballeros para renovar el pavimento de las aceras, en el tramo comprendido entre los números 3 y 17 de los bloques residenciales.
- Alvedro tendrá apoyo por satélite para todas las maniobras de los aviones
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su 'esencia de taberna de toda la vida
- El mercado de Monte Alto necesita refuerzos en su estructura por la entrada de agua durante las obras
- Uber y Cabify no podrán realizar viajes dentro de A Coruña hasta que tenga una ordenanza propia