Final de la reforma de Payo Gómez e inicio de las obras en Caballeros

El Concello está finalizando la reforma de la calle Payo Gómez y comenzará la próxima semana las obras de mejora de los espacios peatonales de la calle Caballeros, en Cuatro Caminos.

En Payo Gómez, en los últimos meses se trabajó en la ampliación de los espacios peatonales y en la renovación del pavimento en las aceras, con lo que se mejoró así su accesibilidad. Ahora, y como intervención complementaria, se renovará el firme de la calzada, tanto en Payo Gómez como en el túnel de la plaza de Lugo.

Además, entre el domingo y el lunes se completarán las últimas tareas de asfaltado en Juan Flórez, actuando entre Enrique Dequidt y Nicaragua.

A partir de la próxima semana, el Concello realizará nuevas actuaciones en el barrio de Cuatro Caminos, donde se intervendrá en la calle Caballeros para renovar el pavimento de las aceras, en el tramo comprendido entre los números 3 y 17 de los bloques residenciales.