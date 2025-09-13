La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona

Santiago Sur, la promotora inmobiliaria mayoritaria en el polígono residencial de San Amaro, prevé que las obras de urbanización de los terrenos que se llevan a cabo en la actualidad concluyan a finales de este año, ya que el Concello reclamó a los propietarios del suelo que esperasen al término de la temporada veraniega para actuar en las proximidades de la playa con el fin de no afectar a los bañistas.

Pero el término de esos trabajos no implicará el inicio inmediato de la edificación en el polígono por parte de esta empresa, en el que están previstas 260 viviendas —ninguna protegida— distribuidas en tres inmuebles, ya que pretende hacerse con el total de la superficie edificable que no posee en una de las siete subparcelas que forman el inmueble en forma de herradura que albergará 163 de los pisos previstos. A esa iniciativa, suma la necesidad de compaginar este proyecto con otros que desarrolla en Galicia y España, según informó a este periódico.

La compañía radicada en la capital gallega es propietaria ahora de casi la mitad de la superficie edificable en esta actuación, que se extiende desde el cementerio de San Amaro hasta la residencia de mayores Torrente Ballester y con el paseo marítimo de Orillamar como uno de sus límites. Otra promotora, la coruñesa Construcciones Atocha 2006, posee en torno al 20% del suelo, mientras que el resto se reparte entre pequeñas empresas. Estos propietarios serán los responsables de construir los otros dos edificios previstos, con 66 y 33 viviendas. Dos de los tres inmuebles proyectados tendrán nueve alturas, mientras que el restante contará con seis.

Las obras de urbanización encaran ahora su recta final tras haber comenzado hace más de un año. Los trabajos se toparon con la necesidad de efectuar intensas perforaciones de roca en la zona próxima al cementerio, así como la búsqueda de una solución para la propietaria de una vivienda unifamiliar que ya fue indemnizada en su día.

La urbanización de este polígono incluye la creación de tres zonas ajardinadas, una en la calle Regata Cutty Sark, que da acceso al barrio de Durmideiras, otra en la avenida de Navarra junto a la residencia Torrente Ballester y una tercera en el espacio existente entre el cementerio y el paseo.

La razón de que no se oferten viviendas de protección oficial en esta actuación procede de que fue incluida en el plan general de urbanismo de 1998, que no incluía esta exigencia, y luego fue incorporado al de 2013 sin que se modificara esta característica. También este hecho explica el que un polígono de estas reducidas dimensiones disponga de una edificabilidad muy elevada con relación a los que fueron diseñados para la normativa urbanística coruñesa vigente.

Los propietarios del suelo iniciaron los trámites para su urbanización en 2012, pero se paralizaron hasta 2018. El Concello aprobó el proyecto en 2021 con un presupuesto de 1,6 millones, cantidad que debe ser aportada por los promotores.

