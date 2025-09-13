Herido grave al ser atropellado en un paso en avenida de Oza
Un vehículo arrolló a un peatón, que fue atendido por el 061 y trasladado al hospital
A Coruña
Un hombre resultó herido grave en un atropello en la avenida de Oza registrado alrededor de las 13.10 horas, según informó la Policía Local. Al lugar se desplazó una ambulancia del 061 y pasadas las 14.00 horas los sanitarios continuaban en el lugar del atropello atendiendo al herido, según indica la misma fuente.
El accidente ocurrió a la altura del número 107 de la avenida de Oza en un paso peatonal. Varios vecinos se acercaron a ver lo que ocurría.
