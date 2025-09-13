¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 13 de septiembre

Nueva edición del curso de cómic de Alita

12.00 horas | Alita Cómics acoge una nueva edición del Curso de Cómic con los instructores Uxía Larrosa y Luis Yang, ganadores del Premio Castelao de BD 2022.

Alita Cómics | Panaderas, 49

Música y fiesta de la espuma en A Falperra

Desde las 13.30 horas | A Falperra continúa de celebración al ritmo de Bicos de Nai, Son de Camagüey o Nuevo Plan. Los más pequeños disfrutarán de la fiesta de la espuma. Más información.

A Falperra

Proyección de ‘La tutoría’ esta tarde en el Fórum

17.30 y 20.00 horas | Armand (La tutoría) de Halfdan Ullmann Tøndel es la película de esta tarde en el Fórum. Hay entradas desde 2 euros.

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

Espectáculo del Mago Noel

18.30 horas | ¡Qué curioso! es un espectáculo de magia muy participativo, colorido y divertido. Combina diversas disciplinas circenses y teatrales. Hay entradas desde 5,50 euros.

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

Quartet Hana toca en 'Noites na Cidade Vella'

20.00 horas | El ciclo Noites na Cidade Vella continúa este sábado con el concierto de Quartet Hana en una ubicación muy especial, la iglesia de las Capuchinas.

Iglesia de las Capuchinas | Panaderas, 42

Concierto de Pimpinela en el Palacio de la Ópera

21.00 horas | Espectáculo único que celebra los grandes éxitos de Pimpinela, que sumergirá al público en sus canciones de amor y desamor.

Palacio de la Ópera | Glorieta de América