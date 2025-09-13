¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 13 de septiembre
El concierto de Pimpinela y las fiestas de A Falperra son dos de las citas destacadas del día, y hay más propuestas para todos los públicos: talleres, magia, cine, música... Busca aquí tu plan para este sábado
Nueva edición del curso de cómic de Alita
12.00 horas | Alita Cómics acoge una nueva edición del Curso de Cómic con los instructores Uxía Larrosa y Luis Yang, ganadores del Premio Castelao de BD 2022.
Alita Cómics | Panaderas, 49
Música y fiesta de la espuma en A Falperra
Desde las 13.30 horas | A Falperra continúa de celebración al ritmo de Bicos de Nai, Son de Camagüey o Nuevo Plan. Los más pequeños disfrutarán de la fiesta de la espuma. Más información.
A Falperra
Proyección de ‘La tutoría’ esta tarde en el Fórum
17.30 y 20.00 horas | Armand (La tutoría) de Halfdan Ullmann Tøndel es la película de esta tarde en el Fórum. Hay entradas desde 2 euros.
Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1
Espectáculo del Mago Noel
18.30 horas | ¡Qué curioso! es un espectáculo de magia muy participativo, colorido y divertido. Combina diversas disciplinas circenses y teatrales. Hay entradas desde 5,50 euros.
Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1
Quartet Hana toca en 'Noites na Cidade Vella'
20.00 horas | El ciclo Noites na Cidade Vella continúa este sábado con el concierto de Quartet Hana en una ubicación muy especial, la iglesia de las Capuchinas.
Iglesia de las Capuchinas | Panaderas, 42
Concierto de Pimpinela en el Palacio de la Ópera
21.00 horas | Espectáculo único que celebra los grandes éxitos de Pimpinela, que sumergirá al público en sus canciones de amor y desamor.
Palacio de la Ópera | Glorieta de América
