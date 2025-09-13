El laboratorio del agua de A Coruña

"Aquí se puede probar cualquier tecnología nueva que aparezca, se puede testar primero en esta plataforma, ver si hay problemas o no, cómo funciona, y una vez validada se va con unas garantías a su instalación en sectores de la ciudad", explica Ricardo Vázquez, director de I+D+i de Emalcsa, sobre la plataforma denominada Medusa (Módulo Experimental del Desarrollo Urbano Sensible al Agua), a la que califica de "única en España" y con la que la compañía y la Universidade da Coruña desarrollan proyectos de investigación relacionados con el abastecimiento de agua. "Permitirá en el futuro generar escenarios de forma que podamos anticipar cosas que pueden pasar y podamos actuar de forma preventiva", añade.

Vista de conjunto del laboratorio Medusa. / Casteleiro/Roller Agencia

Instalada en el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (Citeec) desde 2020 pero que arrancó a pleno rendimiento dos años después, este sistema, que está unido a una plataforma digital, reproduce a pequeña escala la red mediante el cual Emalcsa suministra agua a la ciudad, desde un punto de almacenamiento de agua y otro de captación al depósito de cabecera y otros de cola, así como la red de distribución a lo largo del casco urbano.

El proyecto europeo Brain-IoT fue el origen de este auténtico laboratorio del abastecimiento del agua, ya que se planteaba el desarrollo de sistemas para la mejora del control de las redes de suministro con dos programas piloto, uno de robótica y otro de infraestructuras críticas. "Cuando los programadores desarrollaron las aplicaciones, nos dimos cuenta de que no las podíamos probar en entornos reales porque si surgía un problema afectaríamos al servicio", explica Vázquez.

"En el contexto actual, donde cada vez necesitamos más datos y tenemos más amenazas desde el punto de vista de la seguridad, necesitábamos trabajar esta idea", destaca el directivo de Emalcsa. Según detalla, "la ventaja que tiene esta plataforma es que ha sido instrumentalizada y se puede telecontrolarla", lo que permite cambiar sus parámetros y realizar ensayos.

Medusa trabaja en la actualidad en un proyecto de ciberseguridad, otro de digitalización de la red de abastecimiento y un tercero de inteligencia artificial, señala Héctor Quintián, investigador del grupo de Ciencia y Técnica Cibernética y director del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidade da Coruña. El último de esos proyectos es el Sistema Inteligente para la Gestión Óptima de Redes de Aguas en Ciudades, focalizado en el manejo mediante inteligencia artificial de toda la información que se puede obtener de un sistema de distribución de agua en una ciudad y que persigue la detección de fugas en viviendas o en la red de distribución, la localización de anomalías como fraudes en la captación o el establecimiento de patrones de consumo.

"Si podemos agrupar los distintos tipos de perfiles de consumidores, podremos saber a qué horas van a consumir, cuánto van a consumir y cómo va a ser el consumo a lo largo de la ciudad", comenta Quintián, quien pone de relieve que esos datos harán posible "hacer una planificación de estrategias de llenado de depósitos, de cuándo, cómo y qué cantidades, para optimizarlo". Esto tiene especial relevancia en A Coruña, según destaca, porque "todo el agua tiene que ser bombeada porque la cota de captación está más baja que el depósito principal" y eso obliga a Emalcsa a realizar un gasto de energía muy importante, que se incrementa porque a eso se suma que la mitad del agua que llega a la ciudad debe ser bombeada de nuevo.

"Si soy capaz de optimizar el nivel de agua en cada depósito para poder elegir cuándo bombeo, podré elegir las franjas horarias que más me convengan. Y para eso hace falta esa información de cómo consume la gente el agua en la ciudad", indica Vázquez sobre la relevancia de este proyecto. Para contar con esos datos Emalcsa se apoyará en los telecontadores que se instalarán en los puntos de consumo, que en los dos próximos años serán 10.000 en una primera fase.

Otro de los proyectos que se llevan a cabo en Medusa es la elaboración de un gemelo digital que se inició con unas plataformas de consumidores y que continuará con otro de la propia plataforma Medusa. En el futuro se pretende contar con otro de todo el sistema de distribución de agua de la ciudad mediante "una réplica en tres dimensiones y en tiempo real de cómo se está consumiendo en cada instante, no solo para monitorizar, sino también para actuar", advierte Quintián. Este sistema hará posible realizar pruebas de funcionamiento en el gemelo digital en caso de dificultades y tomar decisiones que estén contrastadas.

Un escudo contra los ataques cibernéticos a la red de abastecimiento

Poseidón es la denominación del proyecto con el que la Cátedra Emalcsa de la Universidade da Coruña trabaja con la Medusa situada en el Citeec en el campo de la ciberseguridad. Su objetivo es proporcionar la protección necesaria a la gestión integral del ciclo del agua en A Coruña para evitar los ataques informáticos "en los que no sólo se secuestran datos, sino que también muchas veces se bloquea la capacidad de acceso a la gestión", apunta Héctor Quintián. Ricardo Vázquez alerta por su parte de que ya se han producido casos de que se haya atacado una red de abastecimiento de una ciudad, tanto en España como en otros países europeos, ya que París lo sufrió en 2023 y Mataró el pasado abril. También señala que los autores de estas vulneraciones de la seguridad "han obtenido datos y también se ha bloqueado incluso el proceso de facturación por no ser capaces de acceder a los datos e incluso sistemas de abastecimiento". "Evidentemente, no son cosas que se comuniquen mucho, pero los ha habido y por eso estamos trabajando nosotros también en esta materia para intentar que no nos pase a nosotros", comenta el director de I+D+i de Emalcsa.

Suscríbete para seguir leyendo