El nuevo modelo de vivienda para mayores de Visma, en A Coruña, toma impulso y la obra arranca en 2025

El nuevo modelo de vivienda para mayores con bajos ingresos que impulsa Cáritas en San Pedro de Visma ya vislumbra su futuro. La entidad anunció el proyecto en 2023, un año después inició las demoliciones en los terrenos que el Arzobispado de Santiago le cedió en la calle Río y ahora ultima la retirada de la roca hallada en la zona para iniciar los trabajos de construcción antes de que termine 2025. La vivienda tendrá espacio para 12 personas, una zona verde y una sala multiusos con altar para actos religiosos.

El arquitecto Vicente Fernández-Couto explica que en la zona había «un conjunto edificado y hubo que demoler bastantes partes». Pero apareció algo inesperado que ha retrasado los trabajos. «En la zona que se mantiene para rehabilitar apareció un afloramiento de roca en el suelo», informa. Una empresa se dedica ahora a cortar y retirar esa roca. «Es una fase rápida. Una vez se retire todo, se notifica al Ayuntamiento y podremos empezar la obra», explica el arquitecto, que calcula que la construcción de la estructura y la cubierta empezará antes del nuevo año.

De todos modos, esta es solo la primera fase del proyecto. Cuando Cáritas anunció su intención de levantar esta vivienda comunitaria para mayores de 60 años, inició también una campaña de captación de fondos porque calculaba que el presupuesto rondaría los 900.000 euros. Desde la entidad indican que todavía necesitan «ayuda y colaboración para avanzar en el proyecto», ya sea de donaciones de particulares o de empresas.

Imagen virtual de la vivienda. | LOC

Por ahora, el plan es levantar la estructura y la cubierta principal «para salvaguardar la edificación y darle un avance importante», detalla Fernández Couto, que avisa que luego quedaría una segunda fase «en la que se haría la distribución del interior y las habitaciones». «El proyecto se tiene que ir adaptando a la situación económico. Se está haciendo un esfuerzo importante», destaca.

La vivienda tendrá espacio para 12 personas, todas ellas mayores de 60 años, válidas y autónomas y sin recursos. «Será una referencia», manifiestan desde Cáritas, que explica que «hay otras viviendas de este tipo en A Coruña y Culleredo», pero esta será la primera con un jardín abierto que se integrará en el barrio de Visma y al que también podrán acceder otros vecinos de la zona.

El arquitecto detalla que en la parte de abajo del inmueble «hay restos de la edificación original tradicional, con muros de piedra» y ahí será donde se habilite «el espacio más amplio, la sala de estar y el comedor, en contacto con el jardín». También contará «con un pequeño altar para ceremonias religiosas». En la planta alta habrá «habitaciones y baños». Se prevé construir un añadido para «el ascensor, la cocina y otras habitaciones».

Como se indicó hace dos años en la presentación del proyecto, habrá habitaciones dobles para matrimonios. Además, Cáritas tendrá personas de apoyo para limpieza, alimentación e incluso personal que les ayude en gestiones administrativas.

Según explica la entidad en su página web, esta idea nace para dar respuesta a «a las dificultades de acceso a la vivienda» que hay en la ciudad, que «se ha convertido, después de la falta de empleo, en el segundo factor que mayor exclusión social provoca entre la población atendida por Cáritas a nivel nacional». Y otro dato a tener en cuenta, exponen, «es el índice de envejecimiento en Galicia», donde el porcentaje de población mayor de 64 años es el segundo más alto de España, solo por detrás de Asturias y por delante de Castilla y León. Por eso, este proyecto está pensado para esas personas que suman más de 60 años con ingresos bajos, sin vivienda digna y sin estructura familiar de apoyo.