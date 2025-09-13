Así era la "pequeña Ibiza coruñesa": una discoteca que revolucionó las noches de A Coruña en los 90

A día de hoy, asociamos el nombre de 'Pacha' a Ibiza, sus grandes fiestas y esa cultura del ocio nocturno tan propia de las Islas Baleares y sus turistas. Sin embargo, A Coruña también fue sede de una discoteca Pacha en los años 90, más concretamente llegó en 1987 y fue uno de los epicentros de la noche coruñesa hasta 1995.

Así lo contó @nosinmiszapas en su cuenta de Instagram: "¿Sabías que en A Coruña existió una discoteca Pacha? Pues te lo voy a contar. Entre 1987 y 1995, en la zona de As Xubias de A Coruña existió una sede de Pacha".

Ahora, tras 30 años cerrada, la creadora de contenido admite que no se encuentra en el mejor estado. "Aunque ahora está así, en su día fue todo un icono de la ciudad", comentó mientras mostraba en el vídeo una imagen del estado actual del local.

La antigua sede de Pacha en A Coruña / @NOSINMISPINZAS

La historia de Pacha en A Coruña

"Su fundador, Ricardo Urgell inauguró en 1967 el primer PACHA en Sitges, y no en Ibiza, como mucha gente piensa", compartió Lucía sobre el inicio de la famosa discoteca, que tampoco inició su andadura con su actual logo: "Originariamente, el logo de la marca no eran las cerezas, sino un ojo inspirado en el de Carmen Sevilla".

Tras esta pequeña contextualización, comenzó a explicar el periodo de vigencia de la discoteca Pacha en A Coruña: "Pacha se convirtió en todo un icono desde su apertura, el 4 de diciembre de 1987. Su gran terraza, su piscina exterior, sus conciertos y sus fiestas, como la de la espuma, revolucionaron la noche coruñesa".

"Cada fin de semana, venían hasta aquí unas 2.000 personas y en noches como la de fin de año de 1993 se llegaron a vender unas 5.000 entradas por anticipado", comentó sobre el pico de popularidad de la franquicia en A Coruña. "Hoy, a pesar de su mal estado de conservación y sus pintadas en la fachada, seguro que muchos coruñeses recuerdan con nostalgia la sala y su pequeña Ibiza coruñesa"