El PP acusa al BNG de «tragar con todo» como cómplice del PSOE

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, acusa al BNG de «tragar con todo». Después del pleno del jueves, en el que Bloque y PSOE acordaron negociar el presupuesto de 2026, los populares aseguran que «pactarán aunque luego no ejecutarán y para el que no nos tendrán en cuenta, como sucedió estos años». «Es muy bonito presumir de presupuesto aprobado pero de nada sirve pintar negro sobre blanco si luego no se ejecuta», expone Lorenzo, que cree que el BNG es «cómplice necesario del PSOE». Además, critica, «traga con todo: facturas irregulares, convenios urbanísticos, bases de ejecución...».