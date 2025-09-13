El PP acusa al BNG de «tragar con todo» como cómplice del PSOE
A Coruña
El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, acusa al BNG de «tragar con todo». Después del pleno del jueves, en el que Bloque y PSOE acordaron negociar el presupuesto de 2026, los populares aseguran que «pactarán aunque luego no ejecutarán y para el que no nos tendrán en cuenta, como sucedió estos años». «Es muy bonito presumir de presupuesto aprobado pero de nada sirve pintar negro sobre blanco si luego no se ejecuta», expone Lorenzo, que cree que el BNG es «cómplice necesario del PSOE». Además, critica, «traga con todo: facturas irregulares, convenios urbanísticos, bases de ejecución...».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alvedro tendrá apoyo por satélite para todas las maniobras de los aviones
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su 'esencia de taberna de toda la vida
- El mercado de Monte Alto necesita refuerzos en su estructura por la entrada de agua durante las obras
- Uber y Cabify no podrán realizar viajes dentro de A Coruña hasta que tenga una ordenanza propia