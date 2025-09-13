El Starbucks de la calle Real ya luce fachada sin andamios

El Starbucks de calle Real de A Coruña ya luce su fachada sin andamios. Aunque la cafetería abrió sus puertas a inicios de agosto, todavía quedaban flecos pendientes ya que la fachada que da a la Rúa Nova permanecía cubierta.

Una de las claves de la reforma ha sido la recuperación del bajo original del edificio, de manera que la imagen exterior va en sintonía con el resto del inmueble. Una vez completadas las obras, ya se puede ver la fachada al completo, de color blanco roto y con grandes ventanales.

El local del centro de A Coruña está abierto de 9.30 a 21.30 horas todos los días. Es el segundo establecimiento de la cadena en la ciudad, ya que hay otro en El Corte Inglés de Cuatro Caminos. Anteriormente hubo uno en Marineda City, que acabó cerrando.