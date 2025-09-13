El Starbucks de la calle Real ya luce fachada sin andamios
Ha recuperado el aspecto original del inmueble
El Starbucks de calle Real de A Coruña ya luce su fachada sin andamios. Aunque la cafetería abrió sus puertas a inicios de agosto, todavía quedaban flecos pendientes ya que la fachada que da a la Rúa Nova permanecía cubierta.
Una de las claves de la reforma ha sido la recuperación del bajo original del edificio, de manera que la imagen exterior va en sintonía con el resto del inmueble. Una vez completadas las obras, ya se puede ver la fachada al completo, de color blanco roto y con grandes ventanales.
El local del centro de A Coruña está abierto de 9.30 a 21.30 horas todos los días. Es el segundo establecimiento de la cadena en la ciudad, ya que hay otro en El Corte Inglés de Cuatro Caminos. Anteriormente hubo uno en Marineda City, que acabó cerrando.
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- Esta parrillada de A Coruña tiene casi medio siglo y mantiene su 'esencia de taberna de toda la vida
- El mercado de Monte Alto necesita refuerzos en su estructura por la entrada de agua durante las obras
- Un hombre, herido grave en un atropello en la avenida de Oza
- El tiempo en A Coruña: ¿Hasta cuándo lloverá?
- El Estado designa a A Coruña y el Eje Atlántico como «zonas principales» para el Cercanías