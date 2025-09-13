Vuelta al cole en Os Pequerrechos con dos nuevos centros y la misma calidad

Las escuelas de Os Pequerrechos inician la vuelta al cole. El grupo empresarial, que cuenta con 22 escuelas infantiles, inauguró el año pasado dos nuevos centros en Ciudad Jardín y Os Rosales. Este último dispone de más de 800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas conectadas por ascensor y escalera. Sus aulas son amplias y muy luminosas, gracias a grandes ventanales con vistas a la Torre de Hércules. También cuenta con salas de gran tamaño, patios de juegos atractivos y mobiliario homologado de última generación. En cuanto a la escuela de Ciudad Jardín, esta está ubicada en un precioso chalé de cuatro plantas con ascensor, dispone de patios de juego y dos jardines para el disfrute de los más pequeños. Las aulas, con mucha luz natural, incluyen aseos integrados, suelos antideslizantes y mobiliario de última generación.

En ambas escuelas se han instalado cocinas modernas, donde cada día se elaboran menús caseros, sanos y equilibrados. Las docentes son maestras y educadoras con experiencia en Educación Infantil, formadas en los propios centros del grupo en A Coruña. Siguen un proyecto educativo participativo e innovador, que utiliza diversas técnicas didácticas para estimular la curiosidad y favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas, para que crezcan sanos y felices.

Actividad en una de las escuelas de Os Pequerrechos. / LOC

En estas escuelas también se imparte el método inglés Jolly Phonics, basado en la enseñanza de la fonética exacta desde edades tempranas, a cargo de profesoras especializadas en esta materia. Al igual que en el resto de centros del grupo, se organizan talleres sin coste adicional, que profundizan en temas como la psicomotricidad fina y gruesa, el inglés, teatro, barro y cuentacuentos, arte, pintura de dedos y pincel, música, reciclaje, naturaleza y nuevas tecnologías, entre otros.

Compromiso solidario

El grupo colabora en distintos programas solidarios junto a entidades como la Fundación Meniños, la Cocina Económica, la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales y el Hospital Clínico de Santiago. Desde hace más de veinte años, en coordinación con la Fundación Meniños, la directora del grupo participa como voluntaria, acogiendo en los centros a niños y niñas que atraviesan dificultades. Además, la empresa cuenta con un equipo de educadores y psicólogos que atienden a menores de familias en situación vulnerable. En este marco, el próximo mes de septiembre se celebrará en la escuela de Os Rosales el Día del Niño Solidario, con actividades en todas las aulas y la participación de las familias.

Paula Gundín, directora de las escuelas infantiles Os Pequerrechos. / LOC

Os Pequerrechos ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Empresa Solidaria en el I Premio Solidario Pro Empleo de A Coruña y la Comunidad Autónoma de Galicia. Con estos dos nuevos centros, el grupo consolida su presencia en A Coruña, donde ya dispone de escuelas en Cuatro Caminos, Ronda de Outeiro, Ciudad Jardín, San Pablo–Juan Flórez, Ronda de Nelle–Gil Vicente, Mesoiro, Universidad de A Coruña, Matogrande, Pajaritos y Zapateira. También está presente en otras localidades como Ferrol, Culleredo (A Corveira–O Portazgo), Bergondo, Cambre, Santiago de Compostela y en Madrid.