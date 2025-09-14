Los bomberos revisan desconchados en la pasarela peatonal de Alfonso Molina a la altura de la estación

Los bomberos acudieron anoche a la pasarela peatonal que sobrevuela la avenida de Alfonso Molina entre la estación de tren y la de autobuses para efectuar una revisión por "desconchados en el hormigón" en una zona del paseo peatonal sobre el tráfico rodado, se´gun explican los efectivos de emergencias en el parte de la intervención. Acudieron anoche sobre las 21.40h y, tras inspeccionar la pasarela, se señalizó la zona "para ser evaluado de día y adoptar las medidas oportunas por los técnicos" del departamento municipal de infraestructuras, según indican los bomberos en el parte.

Daños estructurales

La pasarela que sobrevuela la avenida de Alfonso Molina entre la estación de tren y la de autobuses sufre «daños estructurales». El Ayuntamiento ya adjudicó a finales de agosto los trabajos para su reparación, necesaria para «garantizar la seguridad» del viaducto. Los trabajos, según figura en la propuesta que se sometió a aprobación, tendrán una duración de doce meses y su coste rondará el millón de euros. Durante las obras, que se prolongarán seis meses, habrá una pasarela provisional durante seis meses.

*EN AMPLIACIÓN