Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña

El otoño en A Coruña no llega de puntillas. Con las primeras lluvias y las temperaturas suavizándose, la ciudad se transforma y los coruñeses buscan refugio en las comidas confortables. Los platos de cuchara son los protagonistas y cada vez son más los locales que ofrecen recetas llenas de tradición y autenticidad. Cada año la ciudad cuenta con más tipos de comidas de distintos países, pero el plato de cuchara de referencia en A Coruña sigue siendo el caldo gallego, con permiso de los callos. En A Peneira lo sirven todos los días «durante todo el año», ya sea con berzas o grelos. Verónica, encargada del restaurante, prepara los platos «tanto para coruñeses como para los turistas que se acercan al local». En fechas como estas, cuando se acerca el frío, «por norma general hay muchos más pedidos de caldos».

Cocineros del Donaya Market Ramen / Casteleiro/Roller Agencia

En pleno centro de la ciudad, Donaya Market Ramen se ha convertido en uno de los templos para quienes buscan el calor de un buen caldo asiático. Su encargada, Victoria, explica que el plato más demandado es el Ramen Wagyu, una receta tradicional japonesa que destaca por el mimo en su elaboración artesanal. El hueso de ternera wagyu se cuece a fuego muy bajo. Después, en apenas dos minutos, el plato llega humeante a la mesa del cliente. «Todo es casero y artesanal, siguiendo la receta original», subraya Victoria. Aunque el ramen frío es el favorito en verano, con el descenso de las temperaturas «los clientes piden cada vez más la versión caliente».

Wei, en el restaurante Fu / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA / LCO

Muy cerca, el Restaurante FU ofrece un viaje gastronómico distinto, pero igual de cálido. Abierto desde hace cinco años y gestionado por una familia originaria del norte de China, este local ha sabido traer las recetas más tradicionales de su región a los paladares de A Coruña. Su responsable, Wei, explica con humor: «Somos como los gallegos que van a China y montan un restaurante gallego». Entre sus especialidades destaca el plato llamado Loncha Picante, elaborado con verdura, carne de ternera o de cerdo y un caldo que se enriquece con soja. No es una receta sencilla para los nuevos consumidores por su sabor fuerte. «A los clientes chinos les encanta y poco a poco los coruñeses les van cogiendo el gusto», señala Wei. Es, sin duda, un plato ideal para los días de frío, «por lo caliente que se sirve y el picante que lleva».

El aguadito de Rudy's / CARLOS PARDELLAS

En la pollería Rudy’s, Luz, una peruana afincada en la ciudad desde hace 20 años, ha hecho del aguadito su especialidad. Es un caldo tradicional peruano de pollo con arroz y cilantro con un color verde reconocible. Elaborado por la mañana a cocción lenta, está listo a mediodía para quienes buscan un plato casero y caliente. «El aguadito siempre es bien recibido, y más, en invierno», señala Luz.

El hervido de La Parada de Venezuela / CARLOS PARDELLAS

En la avenida de Arteixo, La Parada de Venezuela trae A Coruña una costumbre muy arraigada en la cultura venezolana: reunirse los domingos en familia para compartir un buen plato de cuchara. Brais y su abuela, responsables del local, preparan cada fin de semana el hervido venezolano, un plato que requiere entre seis y siete horas de cocción y que combina costilla, patata y verduras típicas de Latinoamérica. Cada vez más los coruñeses se animan a probarlo, especialmente en jornadas de lluvia intensa. «Es ideal para el mal tiempo», apunta Brais.