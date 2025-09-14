Cuatro películas gratuitas sobre migración en el Fórum

La ONG coruñesa Aire organiza, entre el miércoles y el sábado de la semana que viene, la séptima edición de su ciclo de cine Os ollos abertos. Habrá una proyección diaria de un filme a las 19.00 horas, acompañada por un coloquio de especialistas en materias como el Derecho o la cooperación. Todas las actividades son gratuitas y se celebrarán en el Fórum Metropolitano.

El miércoles 17 se proyectará la película Bidasoa 2018-2023, y hablará Ion Aranguren, miembro de Irungo Harrera Sarea. Al día siguiente el filme será Código desconocido, con un coloquio de la abogada y presidenta de Amiga María Teresa Bustamante. El viernes hablará Cristina Almeida, abogada de Cáritas, y se proyectará La historia de Souleymane. El ciclo se cierra con un pase del filme No Other Land y una charla de Mohamed Safa, médico oftalmólogo y escritor palestino.