Cuatro películas gratuitas sobre migración en el Fórum
La ONG Aire inicia este miércoles la séptima edición del ciclo de cine ‘Os ollos abertos’
La ONG coruñesa Aire organiza, entre el miércoles y el sábado de la semana que viene, la séptima edición de su ciclo de cine Os ollos abertos. Habrá una proyección diaria de un filme a las 19.00 horas, acompañada por un coloquio de especialistas en materias como el Derecho o la cooperación. Todas las actividades son gratuitas y se celebrarán en el Fórum Metropolitano.
El miércoles 17 se proyectará la película Bidasoa 2018-2023, y hablará Ion Aranguren, miembro de Irungo Harrera Sarea. Al día siguiente el filme será Código desconocido, con un coloquio de la abogada y presidenta de Amiga María Teresa Bustamante. El viernes hablará Cristina Almeida, abogada de Cáritas, y se proyectará La historia de Souleymane. El ciclo se cierra con un pase del filme No Other Land y una charla de Mohamed Safa, médico oftalmólogo y escritor palestino.
