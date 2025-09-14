¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 14 de septiembre

Coffe Party en el muelle de Calvo Sotelo

Desde las 11.00 horas | Una jornada llena de ritmos suaves, cultura del café y gastronomía local. Una fiesta en la que el café es protagonista.

Muelle de Calvo Sotelo

‘Katia the cat’, una comedia familiar

12.30 y 18.00 horas | El espectáculo de la gata Katia combina teatro, música y objetos. Es para público infantil. Hay entradas desde 7,36 euros.

Teatro del Andamio | Alcalde Suárez Ferrín, 10

A Falperra baila para cerrar sus fiestas

A Falperra abre sus fiestas con Paca la choqueira / Carlos Pardellas

Desde las 13.30 horas | Domingo de música con Clandestinos, Carlos Bau & Hugo Torreiro y Puas y delitos. También hay juegos infantiles. Más información.

Rúa Industrial | A Falperra

Candlelight: Queen versus ABBA

19.00 horas | Concierto de Candlelight con canciones como Bohemian Rhapsody o Mamma Mia.

Hotel Finisterre | Paseo de O Parrote, 2

Humor de la mano de Facu Díaz y Maldonado

19.00 horas | Los dos cómicos presentan en A Coruña su proyecto Quieto todo el mundo, en el que analizan la actualidad con un gran toque de humor. Todavía hay alguna entrada disponible en Ataquilla.

Palexco | Muelle Trasatlánticos