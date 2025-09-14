¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 14 de septiembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Coffe Party en el muelle de Calvo Sotelo
Desde las 11.00 horas | Una jornada llena de ritmos suaves, cultura del café y gastronomía local. Una fiesta en la que el café es protagonista.
Muelle de Calvo Sotelo
‘Katia the cat’, una comedia familiar
12.30 y 18.00 horas | El espectáculo de la gata Katia combina teatro, música y objetos. Es para público infantil. Hay entradas desde 7,36 euros.
Teatro del Andamio | Alcalde Suárez Ferrín, 10
A Falperra baila para cerrar sus fiestas
Desde las 13.30 horas | Domingo de música con Clandestinos, Carlos Bau & Hugo Torreiro y Puas y delitos. También hay juegos infantiles. Más información.
Rúa Industrial | A Falperra
Candlelight: Queen versus ABBA
19.00 horas | Concierto de Candlelight con canciones como Bohemian Rhapsody o Mamma Mia.
Hotel Finisterre | Paseo de O Parrote, 2
Humor de la mano de Facu Díaz y Maldonado
19.00 horas | Los dos cómicos presentan en A Coruña su proyecto Quieto todo el mundo, en el que analizan la actualidad con un gran toque de humor. Todavía hay alguna entrada disponible en Ataquilla.
Palexco | Muelle Trasatlánticos
