Médicos de A Coruña piden más ambición en las medidas antitabaco: «Se quedan escasas»

«A mí todas las nuevas medidas, de entrada, me parecen fantásticas, pero se me quedan escasas», resalta la doctora Julia Tábara, neumóloga y responsable de la Unidad de Tabaquismo del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), al valorar el anteproyecto de la reforma de la ley del tabaco, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. Una propuesta legislativa que tiene como medida estrella la prohibición de fumar en las terrazas de hostelería, equipara los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional y veta el consumo en menores (y no solo la venta).

Antes de entrar en vigor, el documento tendrá que pasar por una tramitación parlamentaria, en la que no tiene asegurada la mayoría absoluta. Durante ese proceso, el Ministerio de Sanidad tiene intención de incluir el empaquetado genérico (sin ningún identificativo comercial), otra de las medidas que figuraban en el texto inicial y que, finalmente, se ha caído del anteproyecto por falta de acuerdo en el Ejecutivo.

Primera generacion libre de humo

«Todos los profesionales que nos dedicamos a la cesación tabáquica llevamos mucho tiempo pidiendo el empaquetado genérico. Sin embargo, de entrada, parece que esta medida se ha eliminado de la reforma normativa y no va a salir adelante», lamenta la doctora Tábara, uniéndose a las voces que demandan más ambición en la cruzada legislativa contra el tabaquismo.

«El objetivo ha de ser que a la siguiente generación ya ni se le ocurra comenzar a fumar: dejarles un mundo donde todo sean dificultades para que empiecen, y hacer que tomen conciencia de que fumar no es algo normal. Tenemos que conseguir hacerles ver que se puede vivir perfectamente sin cigarrillos ni vapeadores. Que el tabaco es una droga, que se lleva 15 años de tu vida y que lo inteligente es no tocarlo jamás. No empezar, para no caer», destaca, antes de hacer hincapié en que «el tabaco es una de las drogas más adictivas que hay».

«Ocho de cada diez personas que tontean con él se quedan enganchadas. Y la estadística nos dice, además, que lo hacen una media de 20 años. Es una barbaridad, de ahí que resulte fundamental prevenir que los jóvenes comiencen a fumar, y en esto creo que también estamos muy cojos», advierte la responsable de la Unidad de Tabaquismo del Chuac, quien insiste en la necesidad de «hacer más lucha antitabaco en Educación Primaria, en los institutos, etc.», ya que, «por desgracia», incide, «nuestros jóvenes comienzan a fumar a edades muy tempranas» y, «sobre todo, vapean».

«Pienso que a la industria tabacalera, realmente, le interesaba muchísimo dejar el cigarrillo tradicional, con un porcentaje elevado de impuestos, y que los jóvenes empezasen con el cigarrillo electrónico, que solo pagaba IVA. No hay que olvidar que la misma industria tabacalera está detrás de los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de un solo uso, los IQOS [de tabaco calentado] y todo esto. Y también creo que cuentan con los mejores publicistas del mundo, y los han hecho muy atractivos. Tú ves los vapeadores, con su diseño, y con unos colores monísimos... Queda muy ‘chic’, para los jóvenes, sacar su dispositivo rosita, ‘maravilloso’, con flores... Y ponerse a vapear nicotina. Porque esto es lo que son: una puerta de entrada a la adicción. Yo misma conozco a jóvenes que están enganchados, han llegado a comprar tratamientos para intentar dejar de vapear y no han sido capaces de hacerlo», asegura.

«Lo ideal —prosigue— es no meterle ningún tóxico al cuerpo. Que los chavales entren en ese mundo, conociendo la información que hay, a día de hoy, es una pena. La ley tiene que intentar protegerlos, por eso la reforma normativa que plantea el Gobierno me parece fantástica. Y por eso, incluso, se me queda escasa. Yo sería aún más restrictiva. Subiría los precios salvajemente, porque creo que es la medida más eficaz, y trataría de ‘blindar’ todavía más a las nuevas generaciones», reitera la doctora Tábara, quien, por otro lado, considera «fantástica» una de las medidas estrella del anteproyecto de la nueva ley del tabaco: el veto al humo en terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas, entre otros espacios.

«Yo misma, como usuaria del autobús, estoy harta de encontrarme en la parada y que me estén ‘ahumando’ porque ‘estamos al aire libre’ y tienen ‘derecho’ a fumar», refiere, antes de avisar de que «el tabaquismo pasivo es igual de malo que el activo», pues «se respiran los mismos tóxicos. Pero es que te están 'ahumando'».

"Un buen momento para dejarlo"

«Me gustaría recordarle a los fumadores que, en la época del COVID, la gente se levantaba y se alejaba de las terrazas para fumar, y no hubo ningún problema», señala la doctora Tábara, convencida de que «la ampliación de los espacios sin humo es buena para todos, incluso para los fumadores (que van a fumar un poquito menos, y vivir un poquito más)» y, sobre todo, de que «estamos ante un buen momento para dejarlo».

«Quien se plantee seriamente hacerlo, debe intentarlo, en primer lugar, por sí mismo. Solo hay que tomar la decisión, y poner una fecha inamovible. Además, es fundamental controlar el entorno, sobre todo, el familiar. Si también es fumador, hay que pedirle un espacio, y un tiempo que hay que negociar (que no le fumen delante; que no dejen de su mano el tabaco, de modo que, en un momento de debilidad, pueda cogerlo...)», aconseja.

Ayuda en Atención Primaria

«Con todo, si uno no es capaz de conseguirlo por sí mismo, debe ir a su centro de salud y pedir ayuda a su médico de Atención Primaria. Hoy en día, afortunadamente, tenemos unos tratamientos maravillosos para dejar de fumar, súper eficaces y que triplican la posibilidad de lograrlo. Además, tenemos la suerte de que los financian. Poquito, para mi gusto, porque solo financian un tratamiento al año pero, al menos, esa oportunidad hay que aprovecharla», estima la responsable de la Unidad de Tabaquismo del Chuac, un servicio hospitalario al que son derivados «los casos más complejos», como «embarazadas, pacientes de cáncer o que han sufrido un infarto», entre otras circunstancias, «a los que les esté resultando especialmente difícil dejar de fumar», explica.

Desde Atención Primaria, la doctora Belén Iglesias, médica de familia al frente de la consulta de «cesación nicotínica» en el centro de salud Casa do Mar, incide en que «dejar el tabaco requiere encontrar ‘el día D’, es decir, el momento oportuno». «La ventaja es que los médicos de Primaria seguimos a los pacientes durante años, y tenemos muchas oportunidades para ayudarles a hacerlo. Somos los profesionales de la salud que mejor los conocen, tanto a ellos como a su entorno. Muchas veces, de hecho, nos llegan pacientes a través de sus familias, porque han dejado de fumar, por ejemplo, sus padres. Además, es muy importante tratar a los convivientes, ya que el principal motivo para no tener éxito al intentar dejar de fumar es la convivencia con fumadores», resalta la doctora Iglesias, quien admite que, «a veces, se necesitan varios intentos».

"Dejar de fumar no es fácil, pero siempre compensa"

«La media es de unos tres. Dejar de fumar no es fácil, pero siempre compensa», destaca, antes de advertir de que el tabaco «es la sustancia con mayor capacidad adictiva de las que hay». «Y ahora tenemos una ventaja, y es que se financia un intento para dejarlo al año», apunta esta facultativa de familia, partidaria, no obstante, de «personalizar cada caso», al «igual que los tiempos».

«Existen pacientes con patologías de base (por ejemplo, con un enfisema, que han sufrido un infarto hace poco o que, si no dejan de fumar, van a perder una pierna) a los que hay que dar todos los intentos que precisen, y no ser tan cuadriculados. Nosotros somos médicos. Sabemos que trabajamos en un sistema público de salud. No vamos a desperdiciar medios (eso lo tenemos claro, por supervivencia del sistema), pero es que un ingreso por un infarto va a costar más que un segundo tratamiento para dejar de fumar en ese mismo año», hace hincapié.