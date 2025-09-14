Monte Alto se va de fiesta: música, juegos tradicionales y pregón de María Xosé Bravo

De A Falperra a Monte Alto. Las fiestas en A Coruña no paran. El sábado 20 de septiembre arranca la celebración en la calle de la Torre y en el campo de Marte.

María Xosé Bravo, presidenta de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, es la pregonera de esta edición. El acto será el sábado a las 20.45 horas, pero los festejos ya empezarán por la mañana. A las 12.00 horas, el grupo Xebre hará un pasacalles. La sesión vermú, a las 13.30 horas en la calle de la Torre, contará con combos de la Escola Municipal de Música.

Ya por la tarde, a las 16.30 horas, el campo de Marte se convertirá en un escenario de juegos populares tradicionales para toda la familia. También actuará Pakolas. La música correrá a cargo de Eidos.

Después del pregón, más fiesta: primero con A Banda da Loba y más tarde con Loita Amarda.

Para el domingo 21, la organización programa actos de memoria cívica en el barrio. A las 12 habrá un recorrido por el cementerio de San Amaro bajo el nombre de 'Xente que aínda segue en nós'. Una hora más tarde, en el campo de Marte se celebrará un homenaje a Ramón Maseda. Los festejos acaban a las 13.30 horas con la foliada de Son D'Aquí.