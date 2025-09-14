El Estado notifica a las plataformas que den de baja 140 pisos turísticos ilegales en la ciudad de A Coruña

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) notificó 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. 140 de ellos están en la ciudad de A Coruña. Es el tercer munipio más afectado por la revisión estatal, después de Vigo y Sanxenxo, y la primera capital de provincia.

Las 140 viviendas suponen casi el 10% de los pisos que hay actualmente inscritos en el registro de la Xunta. La ordenanza de pisos turísticos entró en vigor a inicios de verano, pero su impacto todavía es tímido. Según dicho registro autonómico, A Coruña tiene dadas de alta 1.380 viviendas de este tipo, solo 20 menos que hace un mes. El récord se alcanzó en junio, con 1.405.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, estos son pisos que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo obtuvieron por no cumplir los requisitos legales. Ante esto, las plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que pueden estar comercializándose en varias de ellas a la vez.

El Gobierno explica que, si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores recibió la solicitud, que contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno. Por provincias, según los datos del Ministerio, en la que más solicitudes fueron revocadas fue en la de Pontevedra (1.249); seguida de la de A Coruña (992); en la de Lugo (339); y en la de Ourense un total de 60.

En cuanto a las capitales de provincia fueron rechazados, 140 pisos turísticos en A Coruña; ocho en Lugo; 26 en Ourense, y 111 en Pontevedra. Entre los municipios que mayores solicitudes fueron desestimadas se encuentra: Vigo (227); Sanxenxo (196); A Coruña (140); Santiago de Compostela (128); y Pontevedra (111). A nivel nacional, desde el 1 de enero, el registro recibió en toda España un total de 336.497 solicitudes, de las cuales el 78,75% corresponden a alquileres turísticos.

En España

En el conjunto del Estado, el Ministerio de Vivienda ha notificado a las plataformas de alquiler de 53.876 pisos turísticos ilegales para que retiren sus anuncios en portales de internet, al no cumplir con los requisitos legales para solicitar el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, por lo que constan como "revocados". Según informa este domingo el Ministerio en un comunicado, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75 %) corresponden a alquileres de uso turístico. De éstas 53.786 han sido revocadas (20,3 %).

Por comunidades autónomas, la región con más registros obligatorios revocados es Andalucía con 16.740, seguida por Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Galicia (2.640), Baleares (2.373) y Comunidad de Madrid (1.531). La gran anomalía dentro de los registros es la Comunidad de Madrid, dice Vivienda, donde el porcentaje se invierte: el 83 % de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales y solo el 17 % como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico en la región, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.

Con el registro y la denominada "ventanilla única digital", el Ministerio de Vivienda pretende "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades". El Ministerio de Vivienda indica que registradores de la propiedad y las plataformas comparten datos a través de la "ventanilla única", constituida en enero pasado para luchar contra el "fraude".

Las distintas plataformas de internet de alquileres de pisos turísticos deberán ahora proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que, según el Ministerio, pueden estar comercializándose en varias empresas a la vez. El objetivo del Gobierno, según la nota, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial, según la cartera de Vivienda.