La plaza de Pontevedra, epicentro de la Semana da Mobilidade desde el martes

Entre los días 16 y 22 de septiembre, A Coruña saldrá a la calle para celebrar la Semana da Mobilidade. En esta ocasión, la plaza de Pontevedra será el punto de encuentro de los usuarios que quieran participar en las diferentes actividades y talleres. La cita, en la que colaboran la Compañía de Tranvías, la asociación STOP Accidentes y los profesionales de la Policía Local, la Concejalía de Medio Ambiente y el Centro Integral de Mobilidade, arranca el martes a las 13.00 horas.

Habrá actividades de educación vial con centros educativos de la ciudad, también de divulgación medioambiental y talleres de formación y orientación sobre la circulación en bicicleta. Además, el miércoles 17, a partir de las 10.40 horas, en el salón de actos del IES Eusebio da Guarda se celebra un foro participativo en el que el Concello explicará al detalle la nueva ordenanza de movilidad sostenible que se acaba de aprobar. Para el domingo 21 está previsto el Día Europeo sin Coches.

También habrá sorteos de regalos entre las personas usuarias del servicio de transporte urbano entre los días 16 y 22, semana en la que A Coruña también participará en el Reto Europeo de Pasos, una campaña a nivel europeo en la que la ciudad compite por ser la urbe que más camina.