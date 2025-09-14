La Policía Nacional detiene a un hombre en Ramón Cabanillas, en A Coruña, que se resistió a una identificación a patadas

La Policía Nacional arrestó en la noche del pasado sábado en la calle Ramón Cabanillas, en el barrio Os Mallos de A Coruña, a un hombre que se resistió a ser identificado y llegó a golpear a los agentes. De acuerdo con fuentes policiales, el 091 acudió al barrio después de recibir el aviso de que en la vía había habido problemas, de los que este diario no ha tenido más detalles, y un hombre se resistió a la identificación, llegando a propinar patadas a los agentes.

El hombre no les causó lesiones de entidad, y, según fuentes policiales, tras una mínima intervención continuaron realizando su trabajo. Siempre según las mismas fuentes, el responsable de los golpes fue reducido y se le encontraron encima armas blancas, aunque no llegó a exhibirlas contra los agentes. Fue arrestado y se le acusa de atentado contra la autoridad.