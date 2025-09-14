La Policía Nacional detiene a un hombre en Ramón Cabanillas, en A Coruña, que se resistió a una identificación a patadas
El arrestado, que no llegó a causar lesiones de entidad a los agentes que intervinieron, portaba armas blancas pero no llegó a exhibirlas
La Policía Nacional arrestó en la noche del pasado sábado en la calle Ramón Cabanillas, en el barrio Os Mallos de A Coruña, a un hombre que se resistió a ser identificado y llegó a golpear a los agentes. De acuerdo con fuentes policiales, el 091 acudió al barrio después de recibir el aviso de que en la vía había habido problemas, de los que este diario no ha tenido más detalles, y un hombre se resistió a la identificación, llegando a propinar patadas a los agentes.
El hombre no les causó lesiones de entidad, y, según fuentes policiales, tras una mínima intervención continuaron realizando su trabajo. Siempre según las mismas fuentes, el responsable de los golpes fue reducido y se le encontraron encima armas blancas, aunque no llegó a exhibirlas contra los agentes. Fue arrestado y se le acusa de atentado contra la autoridad.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales
- Un hombre, herido grave en un atropello en la avenida de Oza
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona