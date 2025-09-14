El PP ofrece apoyo para pedir la capitalidad de Cultura

El grupo municipal del PP presentó en el pleno del pasado jueves una petición para reclamar que A Coruña se presente a Capital Europea de la Cultura 2031, una petición cuyo plazo acaba en noviembre. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, afirmó que había complicaciones y que para esta edición el Estado apoyará candidaturas del sur de España, pero el grupo indica que «ofrece su apoyo» a la alcaldesa, Inés Rey, para presentar la candidatura, una «gran oportunidad para proyectar A Coruña al mundo y atraer turismo y talento creativo». El concejal popular Carlos San Claudio, que defendió la moción en el pleno, señala que la ciudad tiene un «patrimonio cultural, artístico e histórico que nos avala y que debemos aprovechar», pero el grupo critica la «falta de ambición» del Ejecutivo municipal.