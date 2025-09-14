Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP ofrece apoyo para pedir la capitalidad de Cultura

El grupo municipal del PP presentó en el pleno del pasado jueves una petición para reclamar que A Coruña se presente a Capital Europea de la Cultura 2031, una petición cuyo plazo acaba en noviembre. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, afirmó que había complicaciones y que para esta edición el Estado apoyará candidaturas del sur de España, pero el grupo indica que «ofrece su apoyo» a la alcaldesa, Inés Rey, para presentar la candidatura, una «gran oportunidad para proyectar A Coruña al mundo y atraer turismo y talento creativo». El concejal popular Carlos San Claudio, que defendió la moción en el pleno, señala que la ciudad tiene un «patrimonio cultural, artístico e histórico que nos avala y que debemos aprovechar», pero el grupo critica la «falta de ambición» del Ejecutivo municipal.

