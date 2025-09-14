El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»

No es fácil llegar a un barrio recién nacido y sembrar vida. Este reto lo va a asumir próximamente Paloma González de Ramos, que será la responsable de la clínica veterinaria Gatocan, que va a abrir en Xuxán. Es el barrio más nuevo de la ciudad. Por ahora, si uno pasea por las calles de esta zona solo se encuentra viviendas.

No hay bares, restaurantes ni comercios. Ni un kiosco en el que comprar el periódico o una panadería a la que ir diariamente. Gatocan da el primer paso, pero seguramente muchos vengan detrás. «Es un barrio joven que creemos que tiene muchísimo potencial», indica González de Ramos, ilusionada con este nuevo capítulo de una protectora que suma 20 años de vida. Ella será la primera. Como hicieron algunos cuando Matogrande empezó a desarrollarse. Pablo Suárez, del Yates’s, y Ramón Vázquez, del Aquitania, recuerdan aquellos primeros pasos a principios de los 2000 y aún se sorprenden con cómo ha crecido el barrio. Ellos, por supuesto, pusieron su granito de arena.

Lo hizo también Marián Rey, que abrió un negocio en Novo Mesoiro cuando casi ni había vecinos. Empezó como una tienda de regalos y papelería, y luego fue sumando productos de alimentación para adaptarse a las necesidades del barrio.

Y mucho antes, en Monelos, otro pionero del comercio local fue el padre de Héctor Castro, que abrió las puertas de la primera farmacia del barrio en un pequeño local junto a una mercería y una papelería. Después la botica siguió creciendo, pero siempre en el mismo sitio: el número 77 de la avenida de Monelos. «Fue como un centro de reunión», explica Castro, que asegura que, cuando se instaló la farmacia, el barrio «apenas tenía servicios».

Los primeros bares de Matogrande, la primera farmacia de Monelos, la primera tienda de Novo Mesoiro o la primera clínica veterinaria de Xuxán. Detrás de todos ellos hay emprendedores con visión que no han tenido miedo a llegar a barrios recién nacidos y ayudarles a crear identidad