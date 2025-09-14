«Tengo la suerte de que donde sea que toque en el mundo, viene buena gente a celebrar»

De Australia a A Coruña para dar su primer concierto en la ciudad. El artista internacional Xavier Rudd se subirá este sábado 20 de septiembre al escenario del Palacio de la Ópera para iniciar su gira europea y presentar su nuevo disco. Con más de dos décadas de carrera musical, Rudd ha conquistado al público con su talento como multiinstrumentista y su firme compromiso con el activismo social y ambiental.

Su gira comienza en A Coruña, donde nunca ha tocado. ¿Qué ha preparado y qué espera del público gallego?

Mis primeros conciertos en lugares nuevos siempre han sido bastante emocionantes, la gente parece estar siempre extremadamente feliz de vivir algo nuevo, algo diferente. Estoy muy emocionado de venir a este nuevo lugar, ¡cada sitio al que voy en España es fuego!

Su álbum Where to now salió hace solo unos días, ¿qué hay dentro de este proyecto?

Un montón de música nueva que también compartiré en la gira y en estos conciertos. La música está inspirada en la vida y en cómo navegar los obstáculos que esta puede poner en el camino; es música para todos, todos tenemos nuestras luchas individuales, pero la música puede unirnos, ese es el espíritu.

¿Qué le ha enseñado este nuevo disco?

Creo que es un recordatorio de estar agradecido por la hermosa vida y la familia con la que he sido bendecido, para ser honesto.

Cuando lo publica, ¿siente la necesidad de compartirlo en directo?

Absolutamente, siempre he sido un artista de directo, de eso se trata todo.

En sus canciones habla de cuestiones sociales y espirituales. ¿Siente la necesidad de llevar su realidad a las letras?

Sí, mi música es totalmente real. Soy solo otro ser humano haciendo lo mejor que puede en la vida y mi música es un reflejo de ese viaje.

¿Qué tema del nuevo disco cree que va a marcar más al público?

Canciones diferentes resuenan con personas diferentes dependiendo de en qué momento de la vida estén. Creo que Shake it va a ser una experiencia muy buena en directo, estoy emocionado de compartirla.

Domina varios instrumentos, algunos poco habituales en la música mainstream. ¿Qué le hace elegir uno u otro para expresar una emoción concreta?

Casi todos mis instrumentos son artesanales, así que ya de por sí tienen emoción y pasión dentro. Es como si ellos mismos eligieran la música, al menos así lo siento yo.

¿Cómo siente que evoluciona el sector de la música, con tantas plataformas y estadísticas? ¿Cree que prima la inmediatez y la búsqueda del éxito?

Yo vengo de la vieja escuela, así que no me dejo atrapar demasiado por eso. Tengo la suerte de que donde sea que toque en el mundo, viene buena gente a celebrar, y siempre es algo hermoso. Para mí no se puede pedir más.

¿Qué le hubiera gustado saber cuando empezó a tocar?

Que mis hijos siempre estarían a salvo.