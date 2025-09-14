El tiempo en A Coruña: ¿Cómo viene la tercera semana de septiembre?

El verano en A Coruña enfila, ahora sí que sí, su recta final y el otoño llama ya a la puerta con todos sus argumentos. Las temperaturas y los símbolos en el mapa del tiempo no dejan lugar a dudas de que el cambio de estación está a la vuelta de la esquina y los coruñeses deshojan el calendario mientras las castañas maduran en los árboles y todo en el cielo y el paisaje dibuja ya un escenario otoñal. A 14 de septiembre nos preguntamos ¿cómo vienen los últimos días del verano coruñés? ¿Qué tiempo hará durante la tercera semana de este mes en el que dejamos atrás la temporada estival para encarar el último trimestre del año?

De momento este domingo día 14 tenemos por delante una jornada que durante el día estará marcada por la alternancia de nubes y claros pero ya hacia la noche dejará precipitaciones en forma de chubascos, según la predicción de Meteogalicia. Los termómetros serán todavía más veraniegos que otoñales, con 19 grados de mínima y nada menos que 24 grados de máxima.

Para el lunes día 15 Meteogalicia ya no dibuja lluvia en el mapa del tiempo para A Coruña. Será también un día con alguna nubosidad pero previsiblemente sin precipitaciones, y con temperaturas suaves: 14 grados de mínima y 21 de máxima.

El martes día 16 será un día con algunas nubes en A Coruña y la ciudad notará el descenso de la temperatura mínima, que bajará hasta quedarse en solo 9 grados fuera de las horas centrales del día.

El predominio de las altas presiones se mantendrá también durante la jornada del miércoles 17, que será un día soleado, y el jueves 18, que será una jornada con alternancia de nubes y claros. Esta situación anticiclónica marcada por la estabilidad atmosférica y la ausencia de precipitaciones empezará a cambiar el viernes día 19, que previsiblemente será ya una jornada de transición, con más nubosidad y todavía con baja probabilidad de precipitaciones pero sin que se descarten ya algunos chubascos. Las temperaturas máximas se mantendrán en valores veraniegos para A Coruña, por encima de los veinte grados si se cumple la previsión de Meteogalicia. Las mínimas se quedarán entre los 11 y los 14 grados durante este período.

De cara al fin de semana, tanto el sábado 20 como el domingo 21, Meteogalicia prevé una elevada probabilidad de lluvias en A Coruña, así que los coruñeses dirán adiós al verano con paraguas para recibir al otoño con chubasquero. Más información.