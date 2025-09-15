Los 30 años del Bristol, «un refugio para hablar de cosas bonitas»

Hace tiempo que María Cancela cambió su apellido por el nombre del bar que la vio crecer y que tan feliz la hace. No solo a ella, también a todas las personas que en algún momento de sus vidas han tropezado con el Bristol. Hace 30 años que los padres de Mery Bristol —ahora sí, hablemos con propiedad— abrieron su local en la calle Torreiro. Aquella cafetería familiar se convirtió en una clásico de A Coruña y toda una referencia en el panorama musical. «Es un bareto en el que nadie está solo. Siempre hay conversaciones interesantes sobre música, cine o exposiciones de pintura. Es un refugio para hablar de cosas bonitas», revela la dueña.

El Bristol llegó como un regalo de Reyes, un 6 de enero de 1995. Convivía en Torreiro con comercios ya desaparecidos como Virgin —el paraíso de los discos— o también con la segunda tienda que abrió Zara tras la de Juan Flórez. «Recuerdo con mucho cariño a los dependientes que venían a las 11 de la mañana a fumar y tomar su tapa de tortilla», comenta, y confiesa que incluso en este local conoció a uno de sus novios. Mery ya estaba acostumbrada a moverse entre vasos y platos ya que con solo 9 años su familia regentaba el bar Gales, frente a la Casa del Mar. «La influencia inglesa está por todas partes», bromea.

Una vez se fue su padre y su hermano escogió otro camino, Mery se quedó al frente del Bristol. «Empecé a trabajar aquí con 16 años y ahora tengo 46. Ha crecido conmigo y yo con él», revela sobre un bar que es, según sus palabras, «un museo». En su interior uno puede encontrar el cartel del Portobello, el logo del Playa Club, una guitarra firmada por músicos coruñeses o carteles de grupos míticos de la escena indie española. «He conocido a gente muy interesante aquí dentro», asegura, a la vez que confiesa que dentro del bar vio el 11-S y el Mundial de España. «También celebré aquí la Liga del Deportivo al salir del campo», recuerda.

Después de tantos años detrás de la barra, utiliza una canción de sus queridos Love of Lesbian para explicar el por qué de su continuidad: «Como nunca estuvimos de moda, de moda no podremos pasar». El Bristol, ante todo, es un referente. «Aquí el punto principal siempre será la música», sentencia, mientras recuerda un «concierto improvisado» con Xoel López, Álvaro Dorda y la difunta Eva Piñeiro por su 40 cumpleaños rodeada de amigos y familia y una exposición de Jorge Cabezas.

Ahora le toca festejar las tres décadas del mítico local de Torreiro que más que un negocio es su casa. «No se pueden contar muchas cosas, pero vienen curvas», avisa, sin entrar en demasiados detalles, aunque revela que está preparando actuaciones sorpresa con aforo reducido.

Lo que sí se sabe es que la quinta edición del festival Noites do Porto, que arranca el día 23, trae en exclusiva en Galicia a La Casa Azul para soplar las velas del Bristol. «Mi colaboración con Héctor César —promotor del festival— es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Ya desde los inicios del Playa Club que tantas noches he cerrado», rememora. Le vienen a la mente aquellas noches en las que trabajaba hasta «las tres o cuatro de la madrugada» y cuando cerraba el Bristol, sabía perfectamente cuál era su camino: paseo marítimo hasta el Playa, un templo para muchas generaciones.

A día de hoy, Mery Bristol se ilusiona cada vez que sube la verja de su bar. Sabe que ahí dentro solo pueden pasar cosas buenas. «Yo quiero trabajar en un sitio que cada día sea diferente. No entendería una cafetería en la que solo pusiese cafés», dice. Lo que no sabe, quizá, es que lo que lo hace todavía más especial es su presencia. «El Bristol es lo más parecido que tengo a un hijo», concluye la coruñesa, que es consciente de la «suerte» que tiene de amar lo que hace. Al soplar las 30 velas, solo habrá un deseo posible: que el Bristol siga vivo muchos años más.