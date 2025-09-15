Los bomberos revisan la pasarela de las estaciones

Los bomberos acudieron en la noche del sábado al domingo a la pasarela peatonal que sobrevuela la avenida de Alfonso Molina entre la estación de tren y la de autobuses para efectuar una revisión por «desconchados en el hormigón» en una zona del paseo peatonal sobre el tráfico rodado, según explican los efectivos de emergencias en el parte de la intervención. Acudieron en torno a las 21.40 horas, y, tras inspeccionar la pasarela, se señalizó la zona «para ser evaluada de día y adoptar las medidas oportunas por los técnicos» del departamento municipal de infraestructuras, según indican los bomberos en el parte. Este domingo, pasadas las 09.40 horas, los bomberos regresaron al lugar para fijar unas vallas de prohibido el paso a la altura de la calle Marqués de Figueroa.

Fuentes del Ayuntamiento afirman que los bomberos «no llegaron a tocar la estructura» de la pasarela, ya que al llegar a esta vieron que no había problemas urgentes y no intervinieron. El Concello señala que «como estas próximas semanas está previsto que se inicien las obras» de reforma del paso, los trabajadores que acudieron en respuesta a la llamada se limitaron a pasar un informe al servicio de Infraestructuras.