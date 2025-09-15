La clínica del dolor en A Coruña que apuesta por tratamientos médicos personalizados

En A Coruña, muchas personas conviven cada día con dolor crónico que condiciona su movilidad y bienestar. Spine Concept, clínica del dolor en A Coruña, se ha consolidado como un centro de referencia gracias a su enfoque multidisciplinar y al trabajo coordinado de su equipo médico, encabezado por el Dr. Carlos Fernández.

El dolor crónico, un problema que afecta a miles de personas en Galicia

Dolencias como la lumbalgia, la cervicalgia, la artrosis o la fibromialgia forman parte de la vida de un número creciente de gallegos. Según estimaciones recientes, cerca de una quinta parte de la población sufre algún tipo de dolor persistente. Los efectos van más allá de lo físico: el cansancio constante, la dificultad para dormir o la pérdida de movilidad acaban afectando también a las relaciones sociales y al bienestar emocional. En muchos casos, este dolor se convierte en un acompañante silencioso que obliga a renunciar a actividades cotidianas. De ahí la importancia de un abordaje que no se limite a “taparlo” con medicación, sino que se busque su origen y se trate de manera integral.

Máquinas de la clínica / LOC

Tecnología y rigor médico

En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido dar pasos importantes en este campo. Spine Concept incorpora técnicas mínimamente invasivas que aumentan la precisión y reducen el tiempo de recuperación. También ofrece terapias regenerativas destinadas a reparar tejidos dañados, siempre con el respaldo de estudios clínicos y protocolos de seguridad. “Pero es el uso de la Inteligencia Artificial en el sistema DAVID el que mejores resultados nos está dando. El uso de tecnología es fundamental, pero debe ir de la mano de la evidencia científica. No todo lo nuevo funciona para todos, y ahí es donde la experiencia marca la diferencia”, señala el especialista.

Dr. Carlos Fernández: médico especialista en medicina del dolor

Formado en la Universidad de Santiago de Compostela, el doctor Fernández se especializó en Anestesia y Tratamiento del Dolor en el Hospital Senhora de Guimaraes (Portugal) y completó su formación con el equipo del Dr. Aliaga en la Clínica Teknon.

Su carrera lo ha llevado a trabajar en centros de referencia, tanto en España como en el extranjero. Ha ejercido en el Centro Médico Teknon (Barcelona) y en colaboración el Millennium Pain Center (Chicago) también durante 5 años en el Hospital Takhassusi Sulaiman Al Habib (Riad), donde fue jefe del Departamento de Dolor Crónico y Agudo. Durante ese tiempo, trató desde problemas comunes como el dolor lumbar hasta casos complejos de síndrome doloroso regional complejo. Además, ha colaborado en proyectos de investigación y en el desarrollo de nuevos fármacos y dispositivos médicos.

Spine Concept / LOC

Tratamiento de dolencias en la clínica del dolor en A Coruña

En la clínica del dolor en A Coruña, Spine Concept, se tratan problemas muy diversos, aunque algunos son especialmente frecuentes:

● Dolor de espalda y lumbalgia, con planes que buscan prevenir recaídas y mejorar la postura y la movilidad.

● Cervicalgia y rigidez cervical, frecuentes en personas que trabajan muchas horas sentadas o con dispositivos electrónicos.

● Artrosis, con tratamientos que ayudan a reducir la inflamación y a preservar la función de las articulaciones.

● Fibromialgia, abordada desde un enfoque integral que combina terapia física, control del dolor y estrategias para mejorar el descanso.