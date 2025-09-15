Una Coffee Party con música, yoga y animación
El muelle de Calvo Sotelo se convirtió ayer en un templo del café. La Coffee Party XXL, respaldada por Waco y dentro de la programación Son&Mar, concentró en una sola ubicación música, yoga y animación, con el café siempre como protagonista. El evento incluyó una sesión de Mestizo, uno de los mejores tardeos. Pincharon Nadia Boulif, Shia, Junior, Pachirulo, Caste y Santiso, entre otros. La cita en el puerto también contó con propuestas gastronómicas, mucho café de especialidad y cócteles.
