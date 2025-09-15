El concurso para diseñar la fachada marítima de A Coruña tendrá que repetirse

El concurso para el plan maestro de Coruña Marítima, que debe diseñar el futuro de los muelles de A Coruña entre la zona de Batería y Calvo Sotelo y la playa de Oza, tendrá que repetirse porque sus promotores ---Puerto, Concello y Estado--- incluyeron restricciones de participación que no estaban lo suficientemente justificadas. Ha sido una decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un órgano estatal independiente del Ejecutivo, después de recibir recursos de una docena de arquitectos, que consideraban que los requisitos ponían trabas a una participación verdaderamente abierta, por exigir experiencia en proyectos de gran envergadura y primar a los arquitectos internacionales por encima de los locales.

El Tribunal señala que la Autoridad Portuaria, la entidad que promovió el concurso tras un acuerdo con Estado, Xunta, Concello, Puertos del Estado y Adif, debe modificar algunas de las cláusulas incluidas y volver a abrir la licitación si quiere continuarla. Las administraciones implicadas han enviado un comunicado informando de la resolución en el que celebran que "se valide el procedimiento del Máster Plan de A Coruña" y que se volverá a licitar con las órdenes del tribunal "este mismo mes". Recuerdan que al concurso que ahora tiene que reiniciar se habían presentado más de diez propuestas, "con UTES que engloban a un total de 36 empresas del ámbito internacional, nacional y local".

Los recurrentes, entre los que se encontraban el Colegio de Arquitectos y la Escuela de Arquitectura de A Coruña, además de un grupo de profesionales a título particular, presentaron una batería de alegaciones, entre ellas una que protesta contra el requisito de experiencia exigida a las empresas que se presenten. Según indica la resolución del Tribunal, se pide experiencia en elaboración de “master planes, planes directores y estudios de transformación urbana, ordenación y urbanización en núcleos de población de más de 150.000 habitantes, a escala de ciudad”. Según el criterio del tribunal, si bien en procedimientos como este se puede exigir experiencia “por criterios de población”, esta se debe justificar, para que “no se restrinja injustificadamente la concurrencia.” Pero en el caso de este concurso “ni en la memoria ni en los pliegos se recoge ningún motivo que justifique esta limitación”.

La licitación también pedía a las empresas experiencia en elaboración de proyectos similares a los de A Coruña Marítima con un presupuesto base de, al mínimo, 100 millones de euros. Pero, al igual que en el caso anterior, el Puerto no explicó por qué, y “ninguna justificación encontramos en el expediente de contratación de tal exigencia ni en cuanto a su vinculación con la mejor ejecución del contrato ni respecto a su necesidad”.

Así, el tribunal acuerda que la Autoridad Portuaria tiene que anular estas cláusulas, y la “retroacción del procedimiento” al momento anterior a la aprobación de los pliegos que deben regir el concurso. El Tribunal sí rechaza otras partes de las reclamaciones. Así, los recurrentes protestaban porque el contrato no se encuentra dividido en lotes, esto es, partes a las que puedan optar diferentes empresas, pero la resolución afirma que la Autoridad Portuaria sí ha justificado su decisión en este caso y “atiende a las singularidades y peculiaridades de un contrato de la envergadura como el que nos ocupa”. Contra esta resolución, el Puerto no puede interponer ningún recurso administrativo, pero sí ir a los tribunales y acudir a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.

Las administraciones que confirman Coruña Marítima remitieron un comunicado en el que celebran que lo "único" que se les pide es "justificar" los dos criterios que limitan la inclusión de candidatos en el concurso. Estudiarán ahora, añaden, si en el nuevo concurso mantendrán las dos condiciones cuestionadas por el colectivo de arquitectos de A Coruña o si, directamente, las eliminarán.

Retraso en los planes

El concurso arrancó a finales de mayo con un valor estimado, contando impuestos, de tres millones de euros. El plan original ya estimaba un plazo de dos años, con una primera fase a la que se podrían presentar propuestas con las cláusulas ahora enmendadas. El Puerto indicó en agosto que había recibido «un buen número de propuestas», en su mayoría son Uniones Temporales de Empresa (UTEs), «con participación de empresas locales, nacionales e internacionales», si bien indicó que no se iba a avanzar en el análisis de las propuestas hasta tener la resolución del tribunal, «por respeto a quienes presentaron estos recursos».

De entre todas estas candidaturas se seleccionarían cinco, que recibirán en cada caso 80.000 euros y cinco meses para preparar un plan. Según las previsiones del pasado mayo, esta fase debería demorarse hasta mayo o junio de 2026. De entre estas cinco propuestas más elaboradas se elegirá una ganadora, que tendrá otro año para presentar una propuesta definitiva. Es decir, para mediados de 2027, si no se hubieran producido demoras. El coste del concurso y gastos asociados es de 3,3 millones. Las administraciones de Coruña Martíma minimizan el retraso: "Al disponer de holgura en los tiempos establecidos, la nueva licitación no altera de forma significativa el calendario previsto para la presentación del Máster Plan".